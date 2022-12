Die Klimakrise trifft den Wald. Der Forst ist mehr denn je gefordert, hat aber ein Problem: Fachkräftemangel.

Der Waldzustandsbericht zeichnet ein düsteres Bild: Der Wald ist klimakrank. Ein standortgerechter Waldumbau zu artenreichen und klimaresilienten Mischwäldern ist längst im Gange, braucht aber den vollen Einsatz des Forstes. Doch es fehlen Fachkräfte.

„Ja, natürlich ist der Fachkräftemangel auch im Wald angekommen! Zudem haben wir innerhalb der Verwaltung einen Altersaufbau im Personal, der dem demografischen sehr ähnlich ist“, bilanziert Ute Fenkner-Gies, Regionalleiterin an der Zentralstelle der Forstverwaltung. Hinzu komme, dass in den 1990er und Zweitausender Jahren Personal abgebaut wurde.

„Wir leben in vielen Bereichen auf Kante – die Größe der Reviere ist ebenso wie die der Forstämter stark angewachsen“, sagt Fenkner-Gies. Außerdem sei die Belastung der Förster durch kleinflächigeres Arbeiten, durch Waldbegänge mit der Öffentlichkeit und Vermitteln der Arbeiten im Forst angestiegen. Ausgerechnet in dieser ohnehin schon angespannten Situation verabschiedeten sich nun auch noch die starken Jahrgänge in allen Laufbahnen.

„Das ist kaum aufzufangen, aber wir kämpfen natürlich“, verweist die Regionalleiterin darauf, dass Landesforsten jährlich 20 junge Försterinnen und Förster als „Anwärter“ ausbildet, die, wenn sie denn wollen, inzwischen fast vollständig übernommen werden. Hinzu komme das Programm „Förster for future“: Bachelor-Absolventen werden direkt eingestellt, erwerben viel Praxis, ohne gleich die Verantwortung zu übernehmen, und können nach zweieinhalbjähriger Tätigkeit Förster werden. „Über 20 junge Leute konnten wir im Land so anstellen, und in der Pfalz sind davon bereits sechs gelandet.“

Als einen weiteren Baustein, Fachkräfte zu gewinnen, nennt Fenkner-Gies den kombinierten Studiengang für Bachelor-Studierende der Hochschule Rottenburg, der bereits ab dem zweiten Semester die Verbindung zu Landesforsten bringen kann. Auch die eigene Ausbildung der Referendare nach Masterabschluss habe sich bewährt. Nur könne der Forst hier gar nicht alle Stellen besetzen.

Versucht werde obendrein, Stellen, die weniger forstspezifisch sind – etwa in der öffentlichen Planung, im Verwaltungsdienst oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit –, für verwandte Ausbildungen auszuschreiben, um die „knappen“ Förster auf die rein forstlichen Stellen setzen zu können.

Im Bereich der Forstwirte sei die Lage ebenso prekär. Sehr viele ältere Mitarbeiter gehen in Rente, und viele der jungen, die ausgebildet werden, studieren nach der Ausbildung oder wechseln in verwandte Bereiche.

Ein weiteres Problem sei die Kenntnis vom Beruf des Forstwirts. Die sei bei Schülern nicht sehr hoch. Zusammen mit der Handwerkskammer gebe es Bemühungen dies zu ändern.

Für die Regionalleiterin ist eine schnelle und kompetente Besetzung offener Stellen auch deshalb nicht leicht, weil die Nachwuchskräfte ihren Wert sehr gut kennen und die „Work-Life-Balance“ für viele bedeutsam sei. Dass Baden-Württemberg bereits in einer höheren Gehaltsstufe einstelle und Rheinland-Pfalz sowieso etwas schlechter bezahle als andere Bundesländer, gestalte die Suche nach den Fachkräften nicht einfacher, sagt Fenkner-Gies.