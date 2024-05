„Gut Ding braucht Weile“, erklärte der Krickenbacher Ortsbürgermeister Uwe Vatter am Sonntag in seiner Ansprache, mit der er den Aussichtsturm oberhalb des Ortes der Öffentlichkeit übergab. Tatsächlich hatte es mit der Übergabe eine ganze Weile gedauert – schließlich war der erste Spatenstich schon im Jahr 2020 getan worden. Durch die Corona-Pandemie hatte sich das Bauvorhaben in die Länge gezogen.

Nun ist allen Verzögerungen zum Trotz endlich ein ansehnliches „gutes Ding“ in Form des stattlichen Aussichtsturms fertiggestellt. Zwar war der Bau im Prinzip schon im Januar fertig, ihm fehlte jedoch noch die offizielle Abnahme durch die Bauaufsicht der Kreisverwaltung. „Dies ist zwischenzeitlich geschehen“, berichtet Vatter. Und somit konnten die Krickenbacher am Sonntag bei schönstem Weitsicht-Wetter den schicken, holzverkleideten Turm, der sich auf einer Höhe von 465 Metern befindet, in Augenschein und quasi dann auch in „Betrieb“ nehmen. Als musikalische Begleitung ertönten dazu von der in zwölf Metern Höhe liegenden Besucherplattform herunter die Instrumente der Arnbachtaler Turmbläser, die mit insgesamt sieben Musikern angereist waren.

Fleißige Helfer

Von offizieller Seite war aus dem nahen Linden die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Landstuhl, Nicole Meier, dabei. Sie überbrachte die besten Wünsche für den Aussichtsturm und die Krickenbacher. Sie erklärte, dass die ursprüngliche Idee zu dem Turm von den Lindenern gekommen sei. Die Nachbargemeinde Krickenbach habe sie jedoch letztendlich umgesetzt. Daher stecke in dem Projekt auch ein Stück Linden drin.

Die Gesamtkosten für das Turmprojekt werden sich nach der Fertigstellung des Aussichtsweges auf rund 130.000 Euro belaufen, erläuterte Vatter in seiner Ansprache. 33.000 Euro Förderzuschüsse seien geflossen. Im Prinzip „unbezahlbar“ seien indes die etwa 3300 Arbeitsstunden, die viele Freiwillige aus Krickenbach und Umgebung geleistet hatten. Am Ende seiner Rede bedankte sich Vatter bei jenen engagierten Gemeindemitgliedern, die tatkräftig am Bau mitgewirkt und ihn vorangetrieben hatten. Besonders erwähnte er Projektleiter Jürgen Lösch sowie den Planer und Architekten André Raff.

Noch nicht komplett fertig

Da etliche Besucher nicht nur den Turm besichtigten, sondern auch zu Fuß von Krickenbach aus hochgewandert waren, freuten sie sich über stärkende und leckere Köstlichkeiten, die die fleißigen Helferinnen beziehungsweise Ehefrauen zubereitet hatten. Zudem wurden „Worscht und Weck“ von der Metzgerei Werlein beigesteuert. Gegen eine kleine (oder gerne auch größere) Spende konnten die Besucher Kraft für den Weg tanken und gleichzeitig die schöne Aussicht genießen.

Komplett fertig ist die Umgebung rund um den Turm noch nicht. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärte Uwe Vatter, dass noch Sitzgelegenheiten sowie kleinere Pflanzen und Bäume folgen sollen, die sich schlussendlich angenehm in die Umgebung fügen sollen.

Info

Der Rundwanderweg beginnt an der Mehrzweckhalle in Krickenbach, geht am Aussichtsturm vorbei über die K59 hinüber zum Ameisen- und Ländlerhof und endet dann wieder in der Ortsmitte. Wer noch eine Idee für den Namen des Turms hat, kann diese unter der E-Mail-Adresse info@krickenbach.de einreichen.