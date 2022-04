Das Abitur ist geschafft. Wie überall im Lande wurde das auch an den Integrierten Gesamtschulen (IGS) und den Gymnasien im Landkreis Kaiserslautern mit Abiturfeiern begangen. Schulleiter und Lehrer wünschten ihren Abiturienten alles Gute für den weiteren Weg.

„Ausgeloggt – der Server ist abgeschaltet.“ Dieses Motto hatten die Abiturienten der IGS Am Nanstein in Landstuhl gewählt. Das klingt gut, fand Schulleiterin Dagmar Frank, die die 31 Absolventen mit ihren Angehörigen in der Stadthalle Landstuhl begrüßte. „Sie haben das Ziel erreicht, nun geht es auf zu neuen Gestaden.“ Die Schulleiterin wies darauf hin, dass die Abiturienten an der Schule gut ausgebildet worden seien und ihnen somit sämtliche Möglichkeiten offen stünden. Das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife berechtigt zum Studium an allen deutschen Universitäten und zu vielen Ausbildungsberufen. Gleichzeitig hätten sich die Schüler Inhalte erarbeitet, die das „sich Zurechtfinden, das Begreifen von Zusammenhängen und damit das selbstständige Denken“ garantierten. Ihre erlernte Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, mache sie zu künftigen Führungskräften. Der Grundstein für ein zufriedenstellendes Berufsleben sei an der IGS gelegt worden, betonte Frank. Nun sei es an den jungen Leuten, ihren Weg selbstbewusst zu gehen.

Blick auf das Positive richten

Auch der Abiturjahrgang 2022 des Sickingen-Gymnasiums in Landstuhl konnte – anders als in den beiden vorherigen Jahren – wieder feiern. Dazu waren die 87 Absolventen in die Stadthalle eingeladen worden. Die Feier stand unter dem Motto „Wallhabi - 2022“. Seit zwei Jahren nämlich sind drei Klassen wegen der Gesamtsanierung der Schule nach Wallhalben ausgelagert. Schulleiterin Andrea Meiswinkel erinnerte daran, dass die Schüler im Vergleich zu früheren Jahrgängen auf einiges verzichten mussten: Präsenzunterricht, Veranstaltungen, Abschlussfahrt, Treffen mit Freunden oder Abiturgottesdienst. Diese Negativliste wollte sie nicht fortsetzen. Sie bat, den Blick auf das Positive zu richten: die Verantwortung, die die Schüler für sich und andere in der Corona-Zeit übernommen hätten, das Durchhaltevermögen und die Ausdauer, die sie beweisen mussten. Zusätzlich zu dem Wissen aus dem Unterricht seien dies Kompetenzen, die zur Reife beitrügen. Und diese helfe, die Herausforderungen des Lebens zu meistern. Meiswinkel wünschte den Abiturienten, dass sie den richtigen Weg für sich finden mögen. Ans Herz legte sie ihnen, Optimismus zu bewahren.

Das „große soziale Engagement so vieler“ lobte bei der Abiturfeier Sonja Tophofen, Schulleiterin des Reichswald-Gymnasiums in Ramstein-Miesenbach. Der Jahrgang habe sich durch Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit ausgezeichnet und somit auch für eine gute Stimmung gesorgt. „Wir werden Sie vermissen“, rief sie den 54 Abiturienten zu. Selbstverständlich ging Tophofen auch auf das von den Abiturienten gewählte Motto ein: „Prisonbreak – I wann abi free“. Das Abitur – ein Ausbruch aus dem Gefängnis? Immerhin hätten die Schüler auch für Insassen nützliche Kompetenzen erworben, die ihnen helfen würden, sich – ähnlich den aus der Haft Entlassenen – in die Gesellschaft einzufügen: Ein eigenständiger Blick und von einem festen Standpunkt aus auf das Leben und die Welt schauen. Genau dafür habe die Schule versucht, das nötige Rüstzeug zur Verfügung zu stellen. Die Schulleiterin nannte die fachlichen Kenntnisse, aber auch die „Soft Skills“ und persönlichen Qualitäten. Hierzu zählte sie die Fähigkeit, Rückschläge wegzustecken und sich wieder aufzurichten, wenn man am Boden liege – Eigenschaften, die im späteren Berufsleben gebraucht werden.

Birnbaum zur Erinnerung

Auf die „außergewöhnliche Oberstufenzeit“ ihrer Abiturienten blickte auch die Schulleiterin der IGS Enkenbach-Alsenborn, Stephanie Dojani, bei der Abschlussfeier zurück. Die durch die Pandemie bedingten Einschränkungen hätten Schülern wie Lehrern „viel abverlangt“. Umso erfreulicher ist es nach ihren Worten, dass „viele Schüler im Abitur hervorragende Leistungen gezeigt haben“. Den Scheidenden wünschte sie nicht nur Glück für den weiteren Lebensweg, sondern auch Mut, sich für die Grundlage des Zusammenlebens einzusetzen, für die Wahrung des Friedens und der Freiheit. Die 69 Abiturienten der IGS hatten ihre Abiturfeier unter das Motto „cABIno royale – Um jeden Punkt gepokert“ gestellt. Als Erinnerung an sie wurde auf dem Schulgelände ein Birnbaum gesetzt.