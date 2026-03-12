Seit 50 Jahren gibt es den Schäferhundeverein Olsbrücken und Umgebung. Der Name ist aber längst nicht mehr Programm. Was nach dem Sonntagsfrühstück ansteht.

Zwischen Olsbrücken und Schallodenbach, recht idyllisch gelegen, befindet sich ein Hundeplatz. Das Schild an der dortigen Hütte weist ihn als Zuhause der Ortsgruppe Olsbrücken und Umgebung im Verein für Deutsche Schäferhunde aus. Daila vom Sperber-Horst, eine siebenjährige, schwarze Schäferhündin, begrüßt die ankommende RHEINPFALZ-Mitarbeiterin. Sie muss sich aber gleich mal hinten anstellen, sind doch Schäferhunde in der rund 70 Mitglieder zählenden Organisation längst in der absoluten Minderheit. Das sagt jedenfalls Wolfgang Welzel, Dailas Besitzer und seit stolzen 35 Jahren Vorsitzender des Vereins.

„Bei uns ist jeder Hund, egal welche Rasse oder auch Mischling, willkommen“, betont er. Und so tummeln sich auf dem Schäferhundeplatz viele unterschiedliche Hunde – in den Erziehungskursen, bei der Fährtenarbeit oder auf dem Weg zur Begleithundeprüfung. Schäferhunde muss man fast schon suchen. Das war nicht immer so. Wurde doch genau vor 50 Jahren innerhalb des Deutschen Schäferhundevereins die Ortsgruppe gegründet. Damals war an den Schäferhunden kein Vorbeikommen.

Keimzelle in Schallodenbach

Damals hieß die Ortsgruppe Schallodenbach. Das erklärt, warum der vereinseigene Hundeplatz samt Clubhütte auf der Gemarkung von Schallodenbach liegt. „Damals kamen einfach mehr Mitglieder aus Schallodenbach“, lautet die Erklärung des Vorsitzenden. Bald schon wurde die Ortsgruppe (OG) offiziell in „OG Olsbrücken-Schallodenbach“ umbenannt. Heute lautet der Name „OG Olsbrücken und Umgebung“. Eine weitere Umbenennung – etwa, um die Öffnung für alle Hunde deutlich nach außen zu tragen – sei nicht angedacht.

Bestand hat auch das sonntägliche Frühstück um 9 Uhr in der Vereinshütte. Dort engagiert sich seit 30 Jahren Gisela Welzel, die Gattin des Vorsitzenden. Sonntag für Sonntag steht sie parat, sorgt für frischen Kaffee und was sonst zum Frühstück gebraucht wird. „Kameradschaft wird bei uns groß geschrieben“, betont ihr Ehemann. Dass er unheimlich stolz auf das Engagement seiner Frau ist, verschweigt er nicht.

Von jungen Leuten fehlt Nachfrage

Nach dem gemeinsamen Sonntagsfrühstück geht es mit den Vierbeinern an die Fährtenarbeit aufs Feld oder – je nachdem, was für den Hund ansteht und worauf sein Mensch Lust hat – auf den Hundeplatz. Zur Seite stehen den Mitgliedern Hundemenschen mit Ausbilderscheinen. „Mitunter laufen Spaziergänger am Hundeplatz vorbei und zeigen Missmut, dass wir Hunde auf Menschen hetzen“, erzählt Wolfgang Welzel. Beim Schutzdienst gehe es in keinem Fall darum, das Tier in irgendeiner Weise scharf auf das Beißen einer Person zu machen. Vielmehr solle der Beutetrieb des Hundes auf den sogenannten Beißarm gelenkt werden.

Der Verein, der jüngst von der Landesgruppe Rheinland-Pfalz im Deutschen Schäferhundeverein für sein 50. Jubiläum geehrt wurde, war lange auch im Ferienprogramm der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg aktiv. Dem ist nicht mehr so. „Es war einfach keine Nachfrage mehr da“, bedauert Welzel das fehlende Interesse der Kinder und Jugendlichen. Auch im Verein vermisst er den Zuspruch junger Menschen. Dabei seien das Miteinander zwischen Hund und Mensch und die gemeinsame Zeit beim Hundesport doch etwas sehr Wertvolles.

Kontakt

www.schaeferhunde.de/ortsgruppen.

