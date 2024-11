Von der 84-jährigen, dementen Frau aus Alsenborn, die am Samstag, 12. Oktober, aus dem Seniorenheim „Haus Alexander“ in Kindsbach weggelaufen ist, fehlt noch immer jede Spur. Das teilte das Polizeipräsidium Westpfalz auf Anfrage mit.

Die Alsenbornerin war zur Kurzzeitpflege in der Seniorenresidenz untergebracht. Diese liegt nur wenige Meter vom Bahnhof entfernt. Aus dem Heim ist sie mit unbekanntem Ziel – und offenbar ohne Geld – verschwunden. Da die Frau zwar nicht orientiert, aber gut zu Fuß ist, ist sie möglicherweise mit dem Zug oder einem Bus weggefahren. Im Kindsbacher Bahnhof hält die S-Bahn, die das Saarland und die Rhein-Neckar-Region ansteuert. Vor dem Bahnhof, in der Unterführung und am Gleis hängen Hinweisschilder mit dem Bild der Vermissten, ebenso im Bahnhof Landstuhl. Weitergebracht haben sie die Ermittler bislang nicht.

Die Polizei sucht nach wie vor intensiv nach der dementen Frau. „An der Suche waren auch mehrfach Drohnen von Polizei und Feuerwehr sowie Polizeihubschrauber mit Wärmebildtechnik beteiligt“, so Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort am Donnerstagabend. „Darüber hinaus haben wir Kindsbach sowie umliegende Waldgebiete und Weiher wiederholt unter Einsatz der Bereitschaftspolizei sowie von Personenspürhunden abgesucht. Erfolglos“

In Landau oder Mainz?

Die Kriminalpolizei bittet weiter um Hinweise (Telefon 06371 8051830). Derzeit gehen die Ermittler einem Tipp aus Landau nach: Dort will ein Zeuge die Vermisste in den vergangenen Tagen am Bahnhof gesehen haben. „Ein möglicher Aufenthaltsort in Mainz wird derzeit ebenfalls überprüft“, sagt Erfort und hofft auf „neue Anhaltspunkte für weitere zielgerichtete Suchmaßnahmen“. „Die Fahndung besteht weiterhin, die Polizeistreifen sind informiert.“ Die Frau ist 1,60 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare. Am Tag ihres Verschwindens trug sie einen roten Pullover und blaue enge Hosen.