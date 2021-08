Vermutlich stand der Flurname „Schlangendell“ Pate, als die Mitglieder der Ortsgruppe Olsbrücken des Pfälzerwaldvereins um 1976 hier eine Quelle fassten und sie kurzerhand „Schlangenbrunnen“ nannten. Dem Bauwerk verpassten sie standesgemäß einen gusseisernen Auslauf in Gestalt einer Schlange.

Die Idee dazu wurde wahrscheinlich 1969 bei der ersten Nachkriegs-Grenzbegehung geboren, wie der ehemalige Ortsbürgermeister Gerhard Klein und der ehrenamtliche Gemeinde-Archivar Rudolf Hill sagen. Beide gehen auch davon aus, dass sich damals niemand Gedanken machte über die tiefere mythische Bedeutung der Schlange bei der Bezeichnung von Quellen und Brunnen. Unbekannte haben den wasserspeienden Schlangenkopf schon vor längerer Zeit entwendet; an seiner Stelle ragt heute ein schlichtes Edelstahlrohr aus der Mauer.

Das Schlangendell, dass nach Ernst Christmanns „Beiträge zur Geschichte des Dorfes Olsbrücken“ 1835 noch „Teufelssteiner Dell“ hieß, liegt im sogenannten Tierwald auf Olsbrücker Gemarkung. Dazu schreibt Christmann: „Aus dem Namen ,Tierwald’ können wir mit Sicherheit schließen, dass er der weltlichen Herrschaft gehörte, also seit 1375 den Kurfürsten von der Pfalz; denn alle ,Tierwälder’ waren einst Herrschaftsbesitz, den Untertanen verbotene Wildgehege für Hirsche und Rehe, also für sogenanntes Rotwild, das in alter Zeit auch kurzweg ,Tier’ genannt wurde.“

Von Alters her gibt es einen „Schlangenbach“

Christmann irrt hier allerdings, wenn er die zwar zur Familie der Hirsche zählenden Rehe dem Rotwild zuordnet, denn Rehwild ist eine eigenständige Art. Außerdem wird nur erwachsenes weibliches Rotwild als „Tier“ bezeichnet. Obwohl Schlangen wohl eher nicht von den kurpfälzischen Grundherren gehegt worden sein dürften, gab es in diesem Tierwald schon seit Alters her einen „Schlangenbach“, wie schriftliche Dokumente von 1588, 1730 und 1764 verraten. Offensichtlich führte ebendieser Schlangenbach letztlich zur Umbenennung des Teufelssteiner Dells in Schlangendell.

Auch andernorts ist die Schlange in pfälzischen Flurnamen hinreichend belegt. Dazu führt Theodor Zink zum Beispiel die Schlangenhalde bei Johanniskreuz, den Schlangenschlag bei Rockenhausen, den Schlangenberg bei Rodalben und den Schlangengrund bei Kottweiler an. Für Olsbrücken finden sich in Zinks Werken allerdings weder ein Schlangenbach noch ein Schlangendell. Wenn der in Ulmet geborene Heimatforscher das pfälzische „Dell“ außerdem als kleines, flaches, trockenes Tal umschreibt, passt diese Definition kaum auf das Olsbrücker Schlangendell, da sowohl die Quelle als auch der Bach in einer dunklen und feuchten Schlucht liegen. Nur ein schmaler Fußpfad führt vom Waldweg aus den Hang hinab zum Brunnen. Das schließt allerdings nicht aus, dass es hier Schlangen gab oder noch gibt.

Mythische Bedeutung der Schlange

Vielleicht noch interessanter als die landschaftlichen Gegebenheiten ist die mythische Bedeutung dieser heimlichen Tiere für die Benennung von Quellen und Brunnen. Davon erzählen Märchen, Legenden und Sagen. Auch in Theodor Zinks „Pfälzische Brunnen“ von 1926 wird man fündig. An solchen Brunnen lägen gekrönte Schlangen, schreibt er. Wer das Glück hat und trinkt, wenn sie sichtbar sind, erhalte Gesundheit. An einer anderen Stelle heißt es: „Weißt du, was das Schlangenbrünnchen erzählt, … wo wir Wasser schöpften … und doch nicht die gekrönten Schlangen fanden und den Schatz erbeuteten, aber gestärkt der heimatlichen Hütte zueilten?“

Eine Seite weiter erzählt er von der wasserfrohen Ringelnatter, die dort ihre beste Beute findet und behaglich in der Sonne liegt, während der Mensch „das frische Wasser schlürft, der Förster und beerensuchende Kinder sagen, es sei heilkräftig wegen der Schlangen“. Dann erwähnt er die Bauersfrau, die vielleicht nicht mehr an den einsamen Schlangenbrunnen denkt, von dem sie in ihrer Kindheit hörte, dass „dort Schlangen hausen mit Krönchen auf dem Haupte und wenn man die nehme, so werde man reich – sehr reich und brauche sich nicht mehr zu quälen im grauen Werkeltag“. Solche Schlangenbrunnen finde man im Wald bei Ulmet, beim Schlangenschlag am Rußmühlerhof und im Wiesengrund unweit Herschweiler. Die Schlangenbrunnen von Thallichtenberg, Neidenfels und Olsbrücken sind in Zinks Aufzählung nicht enthalten. Auch hat sich für den letzteren bislang niemand gefunden, der darüber berichten könnte.

Aus der ägyptischen Mythologie entlehnt

Erwähnenswert ist, dass es im saarländischen Blieskastel einen Schlangenbrunnen mit einer ganz anderen Geschichte gibt. Dieser steht nicht einsam im Wald, sondern mitten in der Stadt auf dem Paradeplatz. Der Obelisk – von einer Schlange umwunden, aus deren Kopf Wasser strömt – wurde 1804 zum Ruhme des Franzosenkaisers Napoleon von Einheimischen errichtet. Der Brunnen heißt deshalb offiziell Napoleon-Brunnen. Sowohl der Obelisk als auch die Schlange sind aus der ägyptischen Mythologie entlehnte Herrschersymbole, eine Reminiszenz an die Begeisterung in Europa für die uralte Hochkultur am Nil, die Napoleons Ägypten-Abenteuer von 1798 bis 1801 auslöste.

Die Serie

Brunnen finden sich oft mitten im Dorf, manchmal mehr am Ortsrand oder auf abgelegenen Gehöften, teils sogar fern menschlicher Wohnsiedlungen in Talauen und Wäldern. Zuweilen sind sie kaum zu übersehen, mitunter muss man danach suchen. Und manche bergen eine spannende Geschichte. Die RHEINPFALZ hat sich im Landkreis umgeschaut und dabei auch so manch Erstaunliches herausgefunden. Heute in der Serie „Brunnen – Quell’ von Wasser und Legenden“: der Schlangebrunnen im „Tierwald“ auf der Gemarkung von Olsbrücken.