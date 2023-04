Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende gab es im Landkreis gleich zwei Aktionen mit großem Schauwert: Am Sonntagabend startete die Bruchmühlbach-Miesauer Feuerwehr mit weihnachtlich geschmückten Einsatzfahrzeugen zur Nikolaus-Parade. Am Tag davor hatten bereits die Landwirte Groß und Klein in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach mit ihren dekorierten Treckern begeistert.

„Es war rundum ein Erfolg, ein echter Höhepunkt für die Leute und auch uns hat es mega viel Spaß gemacht“, sagt Sandra Fischer aus Miesenbach, die den Trecker-Konvoi