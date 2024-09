Thomas Holtmann geht in eine zweite Amtszeit als Dekan des protestantischen Kirchenbezirks Homburg. Die Synode wählte den 50-Jährigen am Freitagabend in Homburg mit großer Mehrheit. Weitere Kandidaten gab es nicht.

Von den 107 stimmberechtigten Synodalen waren 81 anwesend. Davon stimmten 65 für Holtmann, zwölf votierten mit nein, vier Synodale enthielten sich. Holtmann