Den Haushaltsplan für 2021 hat der Ortsgemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag per Videokonferenz einstimmig verabschiedet. Einen Fehlbetrag von 367.597 Euro weist der Ergebnishaushalt aus. Im Finanzhaushalt ist ein Minus von 202.202 Euro eingeplant. Durch die für dieses Jahr vorgesehenen Projekte soll die Wohnqualität in der Gemeinde gesteigert werden.

Wie Ortsbürgermeister Daniel Schäffner (SPD) erläuterte, waren in den vergangenen Jahren jeweils auch Defizite eingeplant gewesen. Am Jahresende konnte man jedoch den Haushalt immer ausgeglichen gestalten. Durch eine sparsame Haushaltsführung könne dies auch in diesem Jahr wieder geschehen. Für das Jahr 2022 sei sogar ein Plus prognostiziert. Aufgrund der Forderungen der Kommunalaufsicht, die Einnahmequellen auszuschöpfen, habe die Ortsgemeinde die Hundesteuer in diesem Jahr um zehn Euro jährlich pro Hund erhöht. Einsparungen von 35.000 Euro seien dadurch erreicht worden, dass der gemeindliche Bauhof Arbeiten ausführe, die bisher von Fremdfirmen wahrgenommen wurden – wie die Pflege der Anlagen.

Der Ergebnishaushalt sei maßgeblich von besonderen Unterhaltungsaufwendungen an den gemeindeeigenen Gebäuden geprägt. So solle unter anderem an dem Anwesen „Kaisers“ ein Außenanstrich erfolgen und die Fenster erneuert werden. Kostenpunkt: 50.000 Euro. Investieren wolle die Gemeinde außerdem 347.000 Euro in den Bereichen Bauhof, Bürgerhaus, Langenfelderhof und Spielplatz. Auch für die Planung zum Straßenausbau seien Gelder bereitgestellt, mit dem eigentlichen Ausbau soll es dann 2022 wieder weitergehen.

Sicher zum Langenfelderhof gelangen

Die Investitionskosten könnten ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden. Die Gemeinde habe zum Jahresbeginn 2021 einen positiven Kassenbestand von 1,9 Millionen Euro. Die Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeiten werde im wesentlichen durch Steuereinnahmen und Zuweisungen finanziert. Auf der Ausgabenseite schlagen die Umlagen an die Verbandsgemeinde mit 751.000 Euro und an den Kreis mit 881.000 Euro sowie die Personalkosten für Kindergarten und Bauhof mit 924.000 Euro zu Buche.

Einstimmig wurde einem Entwurf zur Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Golfplatz“ zugestimmt. Bereits 2019 beschloss der Gemeinderat, vom Neubaugebiet „Reichenbacher Weg“ zum Langenfelderhof eine Fußwegverbindung herzustellen. Ein Gesprächstermin mit der Naturschutzbehörde ergab dann, dass der Bebauungsplan „Sondergebiet Golfplatz“ hierzu geändert werden muss. Der Weg entlang des Wirtschaftswegs „Reichenbacher Weg“ musste in den Plan eingezeichnet werden. Diese Maßnahme begründete Schäffner mit der Verringerung des Gefahrenpotenzials im bestehenden Zubringerweg zum Langenfelderhof. Dieses ergebe sich daraus, dass besagter Weg von Pkw, Zulieferern, Radfahrern und Fußgängern genutzt werde. Letztendlich solle auch eine sichere Erreichbarkeit des Langenfelderhofs für Personen mit Einschränkungen gewährleistet werden.

Ebenfalls einstimmig wurde die Anschaffung eines Fahrzeugs für den Bauhof beschlossen. Es sei dringend erforderlich, das vorhandene Fahrzeug zu ersetzen, so Schäffner.