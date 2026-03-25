Ein beliebter „Lost Place“ ist tabu: der Stempelkopftunnel. Darüber sind einige nicht begeistert, im Internet wird diskutiert. Naturfreunde sind froh um den Fledermausschutz.

Der Stempelkopftunnel ist von der Deutschen Bahn schon vor Längerem verschlossen worden. DIE RHEINPFALZ hat Anfang Februar darüber berichtet. Der Artikel wurde abfotografiert und in einem Internetforum gepostet. Seitdem wird online weiter über die Schließung des beliebten „Lost Place“ diskutiert. In der Debatte melden sich sowohl Befürworter als auch Kritiker zu Wort. Für die einen steht die Sicherheit im Vordergrund, für andere der Erhalt eines Stücks regionaler Geschichte oder eines besonderen Ausflugsortes. Während die einen die Schließung des seit 1988 stillgelegten Tunnels begrüßen, bedauern andere das Ende eines lange genutzten Ausflugsziels. Der Tunnel war über Jahre hinweg Anlaufpunkt für Wanderer, Fotografen und „Lost-Place“-Interessierte.

Dass einige den Zugang weiterhin nutzen wollen, zeigen die beschädigten Sicherungen an den Tunnelportalen. Fotos und Nachrichten von Lesern sowie Einträge in sozialen Netzwerken und Foren belegen, dass die Doppelstabmattenzäune, die unerlaubtes Betreten der Tunnelröhren verhindern sollen, bereits Anfang Februar – vor Erscheinen des RHEINPFALZ-Artikels – aufgebrochen waren.

Ortsbürgermeister nicht ein Entscheidung einbezogen

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn erklärt, es sei die Pflicht des Unternehmens, betrieblich nicht mehr genutzte Tunnel so zu sichern, dass ein unbefugtes Betreten ausgeschlossen werde. Dies diene dem Schutz Dritter vor möglichen Gefahren. Solange eine stillgelegte Strecke nicht formal entwidmet sei, bleibe die Deutsche Bahn nach dem Allgemeinen Eisenbahngesetz verantwortlich. Zudem weist das Unternehmen ausdrücklich auf das generelle Betretungsverbot von Gleisanlagen und Brücken hin – vor allem mit Blick auf andere Bauwerke der alten Eisenbahnlinie Grünstadt – Enkenbach, zu der der Stempelkopftunnel gehört.

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Wer sich nicht an das Betretungsverbot hält, begibt sich nicht nur in Gefahr, sondern begeht auch Hausfriedensbruch, wofür es in Deutschland hohe Geld- und sogar Freiheitsstrafen gibt.

Der Ortsbürgermeister von Ramsen, Arnold Ruster, und sein Amtskollege aus von Enkenbach-Alsenborn, Jürgen Wenzel, betonen: Sie seien an der Entscheidung der Bahn nicht beteiligt gewesen und seien auch nicht vorab informiert worden. Der östliche Teil des im Jahr 1932 erbauten Stempelkopftunnels liegt auf der Gemarkung von Ramsen, der westliche auf er von Enkenbach-Alsenborn.

Tierschützer fordern konsequenten Fledermausschutz

In der Diskussion über die Schließung beziehungsweise das Betreten des alten Tunnels wird immer wieder der Fledermausschutz ins Feld geführt. Guido Pfalzer und Claudia Weber vom Arbeitskreis Fledermausschutz Rheinland-Pfalz stellen klar: Im Stempelkopftunnel überwintern mehrere streng geschützte Arten, darunter das Große Mausohr, die Fransenfledermaus und die Zwergfledermaus.

Das Betreten von Winterquartieren ist zwischen dem 1. Oktober und dem 31. März gesetzlich verboten, da Störungen während des Winterschlafs gravierende Folgen für die Tiere haben könnten. Ehrenamtliche Fachleute erfassen seit Jahrzehnten regelmäßig Fledermausbestände in den Quartieren der Region. Diese zum Artenschutz konsequent zu sichern, fordern Tier- und Naturschützer.

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