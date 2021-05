Vor der Wahl: Schulen, Geschäfte, Freizeitmöglichkeiten – eine gute Infrastruktur in den Dörfern ist David Nau wichtig. „Das Leben auf dem Land soll für die Bürger schön sein. Sie sollen alles haben, was man zu einem guten Leben braucht“, sagt der 36-jährige Familienvater aus Hütschenhausen, der im Wahlkreis 46 für die Freien Wähler in den Landtag einziehen möchte.

Wenn David Nau über seine Wiesen im Bruch stiefelt und den Blick gelassen über den Kranichwoog schweifen lässt, ist schnell klar: Er ist ein Landmensch durch und durch. „Hier ist mein Arbeitsplatz und zugleich der Platz, an dem ich mich erhole“, sagt der Bioland-Bauer, der insgesamt 150 Rinder – darunter 60 Mutterkühe – sein Eigen nennt. „Und sechs Wasserbüffel“, schiebt er lachend nach und weist auf die kräftigen schwarzen Tiere, die auf dem Gelände des Naturschutzbundes am Kranichwoog als Landschaftspfleger unterwegs sind und von ihm und seiner Frau Angelina betreut werden.

David Nau hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Sein mit nur 47 Jahren verstorbener Vater Dieter war nicht nur ein Pionier der Biobauern-Bewegung, sondern auch der Grünen in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach. Für David Nau allerdings nicht ganz die richtige Partei, auch wenn er in einem ökologisch korrekten „Sonnenhaus“ mit Solarthermie und bullerndem Holzvergaserofen wohnt: „Die Grünen sind mir teilweise zu extrem“, sagt er.

„Der Draht nach oben fehlt“

Nachdem er zunächst ohne Parteibuch für die SPD im Gemeinderat saß, hat er 2019 mit anderen in seiner Heimatgemeinde eine Freie Wählergruppe gegründet, deren Vorsitzender er ist: „In der FWG hat man viele Spielräume, es gibt keine Vorgaben. Aber was ihr fehlt, ist der Draht nach oben“, findet Nau und begründet so auch seine Kandidatur für den Landtag. Er ist optimistisch, dass es den Freien Wählern gelingt, ins Landesparlament einzuziehen. Er selbst würde davon allerdings nicht profitieren, denn Nau hat keinen Platz auf der Liste, weil er sich erst aufstellen ließ, als diese schon fertig war. „Ich muss es also als Direktkandidat schaffen.“

In Mainz möchte er sich für den Erhalt der Infrastruktur auf dem Land starkmachen. „Schulen zu schließen, wie in Frankenstein, das geht gar nicht“, sagt der Vater von drei Buben, darunter Zwillinge, im Grundschulalter. Damit Schulen und Kitas gesichert sind, brauche es in den Gemeinden aber genügend Wohnraum für junge Familien. Darum sieht er es kritisch, wenn Bauplätze an Investoren verkauft werden, die Häuser dann für Amerikaner bauen. „Ich bin niemandem böse, wenn er an Amerikaner vermietet, aber das zieht langfristig einen Rattenschwanz nach sich“, befürchtet er, dass so tagsüber ausgestorbene Schlafgemeinden „mit Schottergärten“ entstehen. „Wohnraum darf wie Wasser nicht zum Spekulationsobjekt werden.“

Kritik an ausufernder Bürokratie

Ebenso dürfe man Medizin nicht unter rein monetären Aspekten betreiben, kritisiert Nau, dass aus Krankenhäusern Wirtschaftsunternehmen geworden sind. „Politik kann da schon was tun“, findet Nau, der mit einer Fachkrankenschwester verheiratet ist und die Realität in Kliniken aus deren Berichten gut kennt.

Auch die ausufernde Bürokratie in der Landwirtschaft ist ihm ein Dorn im Auge. „Das nervt! Vieles kommt zwar von der EU, aber auch das Land ist mit im Boot.“ Mehr Effizienz wünscht sich der gelernte Kommunikationselektroniker außerdem für die Gesundheitsämter. Sie sollten, wie generell die Verwaltungen, besser ausgestattet werden, um „auf der Höhe der Zeit“ arbeiten zu können.

„Für all das braucht es Geld“, sind dem Hütschenhausener besonders die kommunalen Finanzen wichtig. „In den Gemeinden fehlt es vorne und hinten“, will er sich für Verbesserungen beim Kommunalen Finanzausgleich einsetzen: „Wenn für Prestigeobjekte Geld da ist, aber nicht für den Kinderspielplatz oder das Schwimmbad, dann ist das den Menschen vor Ort schwer zu vermitteln.“

Wahlkreis 46