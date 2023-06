Die Freilichtbühne Katzweiler dreht mit dem Stück „Das Wunder von Bern“ am Rad der Zeit, versetzt alles zurück ins Jahr 1954 und verschiebt die Landkarte gleich mit. Der Verein holt den Ruhrpott und ein bisschen Bern nach Katzweiler.

Beim Probenbesuch rauchen die Schlotte und die Zigaretten ordentlich. Das war damals halt so. Genau wie Jeans und Rock’n’Roll aus der Sicht der Erwachsenen nichts taugte, aber zum nicht immer einfachen Leben in den Nachkriegsjahren einfach dazu gehörte. Es ist aber nicht nur die Patina der 1950er Jahre, die hier über der Waldbühne mit all ihren Ebenen und Ecken hängt. Es sind die Akteure, die spielend und singend das Gestern absolut überzeugend ins Heute versetzen. Dank der perfekten Arbeit der Maskenbildnerinnen lässt sich nicht einmal eins der heute ganz selbstverständlichen Tattoos auf einer Spielerhaut entdecken.

Gekickt wird im letzten Drittel

Fußball gehört beim Wunder von Bern natürlich dazu, geht es doch schließlich um den Gewinn der Weltmeisterschaft im Jahr 1954. Das runde Leder dominiert nun aber nicht die Bühne. Im Gegenteil, gekickt wird sogar erst im letzten Drittel der Aufführung. Fußball und Namen wie Fritz Walter oder Horst Eckel ziehen sich natürlich trotzdem durch die Szenen, genau wie Frauen, die als „der natürliche Feind des Fußballs“ nicht fehlen. Das Stück lebt von unterschiedlichen Strängen, die alle mit der Hoffnung auf ein Wunder zu tun haben und Zuschauer und Zuhörer in ihren Bann ziehen.

Jannis Leisengang zieht bei seiner ersten großen Regie, bei der er von Fabian Schulz und Sigmar Henn sowie von Irene Rafart (Choreografie) und Tanja Frey (Gesang) unterstützt wird, an allen Strängen, lässt nicht nur Schlote rauchen, sondern bietet viele überraschende Effekte. Ein Besuch des Stücks lohnt nicht nur weil die 1954er WM eng mit dem FCK verbandelt war. Infos zu allen in Katzweiler aufgeführten Stücken mit Terminen gibt es unter https://freilichtspiele-katzweiler.de.