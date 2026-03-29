Das „Wilensteiner Holzlädle“ in Trippstadt ist für Inhaber Ralf Assel ein Herzensprojekt. Er hat einen Ort geschaffen, der Handwerk mit familiärer Tradition verbindet.

Eigentlich ist Ralf Assel ein vielbeschäftigter Mann. Gemeinsam mit seinem Sohn führt er einen Betrieb für Fenster und Türen. Doch während der Sohn mittlerweile das operative Geschäft leitet, hat sich der gelernte Schreiner Assel ein Stück seiner ursprünglichen Leidenschaft zurückgeholt. „Ich mache das als Hobby“, erzählt er schmunzelnd. „Es rechnet sich vielleicht nicht im klassischen Sinne, aber es macht mir einfach Spaß.“

Die Idee zum „Holzlädle“ entstand aus einer schwierigen Zeit heraus. Während der Corona-Pandemie standen die Räumlichkeiten im „Wilensteiner“, einem ehemaligen Friseursalon, leer. „In der Zeit hat sich niemand für eine Anmietung interessiert“, erinnert sich Assel. Kurzerhand entschied er sich dafür, die Werkbank wieder öfter zu nutzen und den Leerstand mit Leben zu füllen. Seit fünf Jahren gibt es das „Holzlädle“ nun schon, das fest in Trippstadt verwurzelt ist.

Holz aus dem Familienwald

Das Sortiment im Geschäft ist eine Mischung aus Eigenbau und sorgfältig ausgewählter Zukäufe. Besonders stolz ist Ralf Assel auf die Werkstücke aus heimischen Hölzern wie Buche, Eiche und Douglasie. Das Material dafür stammt teilweise aus dem familieneigenen Wald. Ob rustikale Holzbänke oder kunstvolle Duftdosen mit Zirbenspänen – jedes Stück ist ein Unikat. „Wir wollen hier etwas Hochwertiges verkaufen, das man nicht an jeder Straßenecke sieht“, erklärt der Inhaber. Das gelte auch für die dekorativen Kissen, Taschen und Kuscheltiere der britischen Firma Wrendale Designs, die seine Frau ins Sortiment einbrachte. Was mit einer skeptischen Bestellung von 60 Kissen begonnen hat, habe sich zum Verkaufsschlager entwickelt. „Die Leute kommen rein und lieben die Sachen einfach“, sagt Assel.

Dass der Laden nur freitag- und samstagnachmittags geöffnet hat, störe die Kunden nicht. Besonders in der Vorweihnachtszeit oder vor Mutter- und Vatertag herrsche reger Betrieb. Im Hochsommer gönnt sich der Inhaber auch mal eine Auszeit für Reisen in die Berge, von denen er oft neue Inspirationen und Waren mitbringt. Auf die Frage, wie man das Holzlädle am besten beschreiben kann, hat Ralf Assel schnell eine Antwort. Er greift auf den Slogan zurück, den auch sein Sohn für das Familienunternehmen nutzt: „Holz mit Niveau – für zu Hause.“

Info

Das „Wilensteiler Holzlädle“ findet man in Trippstadt im Wilensteiner Weg 4. Öffnungszeiten sind jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr und samstags von 13 bis 17 Uhr.