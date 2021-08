Der April war so kalt wie seit über 30 Jahren nicht mehr und erinnerte eher an einen Spätwintermonat. Außerdem blieb es wieder einmal viel zu trocken. Nach einem Spätwintereinbruch kamen Sonne und Wärme im Laufe des Aprils zurück. Im Mai bleibt es zunächst recht kühl.

Der Großteil des Aprils war geprägt durch kalte nördliche bis nordöstliche Luftströmungen. Die meist nur spärlichen Niederschläge fielen zwischendurch in Form von Schnee oder Graupel. Am siebten hüllten einige Schneefälle die Landschaft sogar teilweise in ein dünnes Winterkleid. Nachts traten häufig Fröste zwischen minus vier und null Grad auf. Auch tagsüber lagen die Temperaturen phasenweise nur im einstelligen Bereich. Im Schlussabschnitt konnte sich die Luft dank längerer und kräftiger Sonneneinstrahlung bis zum Nachmittag auf frühlingshafte Werte erwärmen. Regen ließ aber weiter auf sich warten. Erst vom 28. auf den 29. sorgte ein sanfter Landregen für etwas Entspannung.

April war deutlich kälter als sonst

Das Mittel der Lufttemperatur lag im April mit 6,9 Grad Celsius um 3,1 Grad unter dem langjährigen Durchschnittswert. Damit war dies der kälteste April seit über 30 Jahren. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es 29. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) konnten 20 verbucht werden. „Frosttage“ (Tiefsttemperatur unter null Grad) zählte man elf. „Bodenfrosttage“ (Frost in fünf Zentimeter über dem Erdboden) gab es beachtliche 27, so viele wie im Januar. An zwei Tagen kletterte das Quecksilber auf 20 Grad und mehr. Der tiefste Wert mit frostigen minus 3,4 Grad resultierte am achten. Der höchste Wert wurde am ersten mit 24,0 Grad verzeichnet.

Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei sehr mageren 21,1 Litern pro Quadratmeter. Das entspricht 42,1 Prozent des langjährigen Monatsmittels. In Martinshöhe fielen 20,4, in Morlautern 20 und in Landstuhl 30 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich auf zehn Tage. Der meiste fiel in Lambsborn mit 8,3 Litern pro Quadratmeter am 28. April. An fünf Tagen ging messbarer Schneefall oder Schneeregen nieder – beziehungsweise trat Graupel auf. An einem Tag lag eine dünne Schneedecke von einem Zentimeter. Gewittertage blieben Fehlanzeige. An zwei Tagen wurde Nebel beobachtet. Tage mit starkem Wind zählte man einen. „Heitere Tage“ (Bewölkungsmittel unter 20 Prozent) gab es vier. „Trübe Tage“ (Bewölkungsmittel über 80 Prozent) beobachtete man dagegen sieben. Zu insgesamt 53,9 Prozent war der Himmel im April von Wolken überzogen (weniger als normal). Die Sonnenscheindauer erreichte beachtliche 220 Stunden. Das entspricht 118,6 Prozent des langjährigen Mittels. Durchschnittlich schien sie täglich etwa sieben Stunden und 20 Minuten.

Mai startet nass und kalt

Nach recht ruhigem Beginn erreichen uns am Dienstag die Ausläufer eines von den Britischen Inseln nach Skandinavien ziehenden Sturmtiefs. Diese bringen Regen und Schauer sowie böigen Südwest- bis Westwind. Möglicherweise können sich in der kühlen Luftmasse sogar einige Schneeflocken oder Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Die Temperaturen bewegen sich dabei meist nur im einstelligen Bereich. Auch über die Wochenmitte geht es durchwachsen und kühl weiter. Es muss mit zeitweiligen Regenfällen gerechnet werden. Nicht auszuschließen sind in kräftigeren Niederschlägen nasse Schneeflocken. Nach einer kurzen Wetterberuhigung am Samstag folgt auf Sonntag ein weiteres Schlechtwettergebiet. Mit Winddrehung auf südliche Richtungen wird der Regen aber wärmer und allmählich auch seltener.

Im Mittelabschnitt scheint sich vom Atlantik eine Hochdruckzone bis nach Skandinavien auszudehnen. Diese unterbindet den Störungsnachschub. Mit nordöstlichem Wind trocknet die Luftmasse zunächst ab, so dass sich die Wolken häufiger auflösen und zeitweise der Sonne Platz machen. Der Nordostwind verhindert jedoch ein zu starkes Aufheizen der Atmosphäre. Dank reichlich sonniger Unterstützung sollten die Temperaturen aber immerhin gelegentlich in einen für den Mai gewohnten Bereich von 16 bis 22 Grad klettern. Trotzdem sorgen die Eisheiligen bei längerem Sternenhimmel durchaus für empfindlich kühle Nächte. Wahrscheinlich muss in geschützten Tälern und Mulden sowie in der Westpfälzischen Moorniederung hin und wieder mit Bodenfrösten vielleicht auch mit Frösten in zwei Metern über Grund gerechnet werden. Auf der Sickinger Höhe und auf den Hügeln des Pfälzerwaldes sollte es insgesamt frostfrei bleiben. Um die Monatsmitte herum könnte eine labile Schichtung der Atmosphäre örtliche Regenfälle oder Schauer auslösen.

Sonne und Wolken im Wechsel

Im weiteren Verlauf setzt sich unter dem nach Mitteleuropa ausgerichteten Keil des Azorenhochs voraussichtlich wieder freundliches und trockenes Wetter mit mehr Sonnenschein durch. Zu Beginn des Schlussdrittels scheinen jedoch neue Störungsgebiete vom Atlantik nach Mitteleuropa zu steuern und einen durchwachsenen Witterungscharakter einzuleiten. Infolgedessen ziehen vermehrt kompaktere Wolken mit Regen oder Schauern über die Region, die sich mit kurzen Beruhigungsphasen abwechseln. Mit südwestlicher Strömung können die Temperaturen bei längerem Sonnenschein in den frühsommerlichen Bereich von 24 bis 28 Grad hochschnellen, während es bei wolkenverhangenem Himmel mit Regen allerdings spürbar kühler bleibt. An dieser Unbeständigkeit sollte sich bis zum Monatsende nicht allzu viel ändern. Bei Kaltfrontpassagen drohen örtlich kräftige Gewittergüsse und stärkere Windböen.

Letztendlich wird der Mai von der Temperatur etwa durchschnittlich ausfallen. Die Niederschlagsmenge liegt voraussichtlich etwas über dem Normalbereich. Die Sonnenscheindauer wird den langjährigen Mittelwert leicht unterbieten.

Mögliche Tendenz für den Folgemonat: Im Juni stehen uns launische und oft nur mäßig warme Tage mit Regengüssen und Gewittern bevor. Der Sommer kündigt sich erst später an.