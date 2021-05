Das Wetter in der Region: Der Oktober geizte mit Licht und Wärme, dafür brachte willkommener Regen der von der langen Trockenheit strapazierten Vegetation großen Segen. Der November herbstet faul und träge vor sich hin. Gegen Ende könnte uns der Frühwinter seine Krallen zeigen.

Nach den überwiegend sonnigen Vormonaten in diesem Jahr zeigte sich der Oktober oft von seiner herbstlich trüben und unangenehmen Seite. Die Tagestemperaturen lagen meist nur zwischen acht und 16 Grad. Dazu regnete oder nieselte es häufig. Die Niederschlagsmengen waren dabei jedoch nicht allzu groß. Trotzdem konnte sich die Vegetation von den Strapazen des Sommers erholen. Nur bei längerem nächtlichem Aufklaren traten in der kühlen Luftmasse über die Monatsmitte die ersten leichten Bodenfröste auf. Zu Beginn des Schlussabschnittes gab es nochmals ein letztes Aufbäumen des Spätsommers. Von Südwesten heran wehende Warmluft ließ die Temperaturen auf knapp über 20 Grad klettern. Dazu spendete die Sonne einige goldene Oktobergrüße.

Das Mittel der Lufttemperatur lag im Oktober mit 10,3 Grad Celsius um 0,2 Grad unter dem langjährigen Durchschnittswert der vergangenen 25 Jahre. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es 29. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) konnten 31 verbucht werden. „Bodenfrosttage“ (Frost in fünf Zentimeter über dem Erdboden) gab es zwei. Der tiefste Wert mit 0,4 Grad wurde am 18., der höchste am 22. Oktober mit 20,6 Grad verzeichnet. Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei 83,8 Litern pro Quadratmeter. In Martinshöhe fielen 81,3, in Morlautern 58, in Trippstadt 90,3 und in Landstuhl 109 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich auf beachtliche 24 Tage. Der meiste fiel in Lambsborn mit 13,4 Litern pro Quadratmeter am fünften. An zwei Tagen wurde hier Nebel beobachtet. Tage mit starkem Wind zählte man vier. „Trübe Tage“ (Bewölkungsmittel über 80 Prozent) gab es 20. Zu 85,9 Prozent war der Himmel im Oktober von Wolken überzogen (deutlich mehr als normal). Die Sonnenscheindauer erreichte 51 Stunden. Das entspricht 46,8 Prozent des langjährigen Mittels. Durchschnittlich schien sie an jedem Tag etwa eine Stunde und 49 Minuten.

Der November beginnt mild

Nach ungewöhnlich mildem Beginn mit Temperaturen bis 20 Grad und einigen Regenfällen kühlt die Luft bis Wochenmitte unter dem Aufbau einer mächtigen Hochdruckzone spürbar ab. Damit stellt sich auch schon die Frage: „Bringt uns dieses Hoch Sonnenschein, oder müssen wir uns eher auf herbstliche Tristesse einstellen? Übers Winterhalbjahr dürfte es ziemlich schwierig werden, vorherzuberechnen, ob sich zäher Nebel oder tiefhängende Bewölkung hält, oder die Sonne scheint. Dazu spielen eben bestimmte Faktoren eine wichtige Rolle. Durchaus können die Windrichtung, der Feuchtegehalt der Luftschichtung und natürlich die Temperaturen entscheidend dafür sein, ob sich der Himmel in einem seelenaufhellenden Blau, oder düsterem Grau präsentiert.

Bodenfrostgefahr unter klarem Nachthimmel

Bei sonniger Unterstützung werden die Tage mit teilweise zweistelligen Temperaturen durchaus mild ausfallen. Dafür sollte man sich unter nächtlichem Sternenhimmel zumindest auf Bodenfrostgefahr mit Reifglätte einstellen. Bei wenig Licht und eintönigem Wolken- oder Nebelgrau hingegen bleiben die Temperaturkontraste zwischen Tag und Nacht ziemlich gering. Die Werte bewegen sich dann in der Regel im einstelligen Bereich.

Von einem Hochdruckgebiet profitieren im Winterhalbjahr die Berge. Wer hoch hinauf steigt, kann oft Sonne und milde Temperaturen genießen, während am Boden oft feucht-kühle Tristesse herrscht. Hierbei spricht man von einer Inversionswetterlage, die sich in diesem Monat wohl schon vorzeitig einstellt und voraussichtlich bis weit in den Mittelabschnitt hinein andauern wird. Störungsgebiete mit Niederschlägen bleiben die Ausnahme.

Wolken werden wieder kompakter

Erst im Laufe der zweiten Monatshälfte gelangt voraussichtlich mehr Leben ins Wettergeschehen. Die Hochdruckgebiete werden abgebaut – beziehungsweise entfernen sich Richtung Kontinent oder Mittelmeerraum. Dadurch wird der Weg frei für über dem Atlantik lauernde Störungsgebiete. Somit werden auch außerhalb von Nebel- oder Hochnebelzonen die Wolken wieder kompakter und bringen zeitweise Regen und Sprühregen. Dazu kann der Südwest- bis Westwind spürbar auffrischen. Die Tagestemperaturen bewegen sich bei Eintreten dieser Wetterlage zwischen acht und 13 Grad. Die Nachtfrostgefahr bleibt wegen der lebhaften Strömung und schützenden Wolkendecke sehr gering.

Wenn sich im Schlussabschnitt des Monats die Tiefs Richtung Baltikum oder Osteuropa verlagern und über dem Atlantik eine von Nord nach Süd verlaufende Hochdruckzone entsteht, wird der Weg bei uns frei für polare Kaltluft, die für einen ersten erstzunehmenden frühwinterlichen Einbruch sorgen kann. Infolgedessen gehen die meist in Schauerform auftretenden Niederschläge zum Teil bis in tiefere Lagen herab in Schnee über und sorgen für rutschige Straßen und Gehwege. Die Temperaturen gehen spürbar zurück und liegen tagsüber um den Gefrierpunkt. Nachts muss vor allem in Aufklarungsabschnitten mit Frösten bis zu minus fünf Grad gerechnet werden. Ob sich diese Kälte längere Zeit behaupten kann, bleibt allerdings abzuwarten. Wahrscheinlich geht es ungemütlich und nass-kalt in den Dezember hinein.

November vermutlich zu warm

Letztendlich wird der November von der Temperatur her durchschnittlich bis ein Grad zu warm ausfallen. Die Niederschlagsmenge liegt allgemein unter der Norm. Die Sonnenscheindauer wird den langjährigen Mittelwert erreichen oder knapp überschreiten. Der Dezember wird wahrscheinlich häufig ungemütlich und teils nass-kalt, teils mild verlaufen. Nach zahlreichen schneelosen Weihnachten könnte es in diesem Jahr endlich mal wieder weiß werden.