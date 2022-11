Am Samstag wurden der zweitägige St.-Andreas-Markt in Landstuhl und das neun Tage währende Weilerbacher Weihnachtsdorf eröffnet. Beide Veranstaltungen waren gut besucht, die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Aber es gab auch Kritik.

Tannenzweige, geschmückt mit roten Schleifen, verdecken die Barrieren, die das Marktgelände auf dem Parkplatz hinter der Landstuhler Stadthalle abschirmen. Auf etwa zwei Dritteln der Fläche reihen sich Verkaufsstände aneinander, dazwischen flanieren am Samstagnachmittag viele Menschen. „Wenn ich einen Wachsrest habe, werfe ich ihn in die nächste Kerze“, ist sich der Bienenwachskerzen-Verkäufer mit zwei älteren Damen einig. Zwischen Crêpes, überbackenen Baguettes, Glühwein und einigem mehr bieten Händler Kleidung, Gewürze, Hüte, Mützen oder auch Taschen an. Kinder bleiben bei den beiden Luftballon-Sträußen mit transparenter Hülle, in deren Bauch bunte Lichter blinken, stehen. „Willst du Reitschule fahren?“, fragt ein älterer Herr das Kind an seiner Hand und schaut zum Karussell hinüber.

„Das ist eigentlich mehr Kirmes“, schildern Johanna und Wolfgang Huwer ihren ersten Eindruck. Gerade erst ist das Paar aus Landstuhl eingetroffen, bislang hat es nur den Neuen Markt gesehen, der anstelle des Alten Marktes zum ersten Mal einbezogen wurde. „Auf dem Alten Markt war es viel stilsicherer und heimeliger“, meint Johanna Huwer. „Ich bin der Meinung, so ein Markt sollte auf dem historischen Platz stattfinden, und auf die fliegenden Händler könnten wir verzichten.“ So ähnlich urteilen auch ein anderer Besucher aus Carlsberg, der den St.-Andreas-Markt über Jahre hinweg kennt, und seine Begleiterin: „Wie die Mannheimer Maimesse. Weihnachtlich ist das hier gar nicht.“

Beliebtes Fotomotiv

Dass der Alte Markt in diesem Jahr außen vor bleibt, erklärt Stadtbürgermeister Ralf Hersina mit Spargründen. Unter anderem könne so auf Straßenabsperrungen und auf das Versetzen der stadteigenen Holzbuden verzichtet werden. Er schätzt, dass dadurch eine Summe im niedrigen fünfstelligen Bereich eingespart werden könne.

In vorweihnachtlichem Flair stellt sich dagegen der Lothar-Sander-Platz vor der Stadthalle dar. Ein tannengeschmückter Bogen markiert den seitlichen Zugang zu dem Budendorf. An dessen Rand ist ein großer, üppig geschmückter Tannenbaum aufgestellt, vor dem zwei große und eine kleinere rote Weihnachtskugel auf dem Pflaster stehen. Etliche Besucher nutzen diese Kulisse als Fotomotiv. An Stehtischen lehnen die Besucher mit Glühweintassen in der Hand. Freundliches Geplauder liegt über dem Platz. Drehorgelspieler Herbert Göttel spielt Weihnachtslieder.

Beim Kulturmarkt in der Stadthalle sind weniger Aussteller als sonst präsent, weder die Bühne noch das Obergeschoss sind belegt. Vielerlei Handgefertigtes und Kunsthandwerk werden dennoch angeboten, darunter Schmuck, Näh- und Filzarbeiten. Sabine Schuhmann ist gerade dabei, dem kleinen Fuchs aus Plüsch mit ihrer Nadel eine schwarze Nase zu nähen. Die Beschickerin kommt seit Jahren hierher, zuletzt 2019 beim vorangegangenen Kulturmarkt. Sie sagt: „Ich bin enttäuscht.“ Sie bedauert, dass ein großer Teil des Saals nicht belegt ist und vermisst adventlichen Schmuck vor allem im Eingangsbereich, der sonst immer für stimmungsvolles Ambiente gesorgt habe.

Glasbläser mit dabei

Kleiner ist in diesem Jahr auch das Weilerbacher Weihnachtsdorf, ein Teil des Neuen Dorfplatzes ist belegt. Zwei große Leuchtpylone und ein großer Tannenbaum am Rand sowie Lichterketten und -figuren tauchen zusammen mit den geschmückten Buden das Areal in ein warmes Licht. Auch hier sind viele Stehtische und überdachte Sitzgelegenheiten aufgebaut. Ringsum und zentral sind Buden und Verkaufswagen aufgebaut, aus denen vor allem Speisen und Getränke über die Theken gehen. Beides ist stark gefragt, liegt doch der Schwerpunkt auf der Kulinarik, wie Ortsbürgermeister Horst Bonhagen bei seiner Begrüßung betont. Harry Dinges hatte als Vorsitzender des veranstaltenden Vereinsrings die Anwesenden auf die Angebote der Beschicker aufmerksam gemacht. „Schauen Sie vorbei, es lohnt sich.“

Zum Beispiel am Stand von Peter Rotner und Jule Janßen. Die ausgebildeten Glasbläser aus der Schweiz verkaufen nicht nur ihre filigranen Arbeiten, sondern bieten Besuchern auch die Möglichkeit, selbst aus einem Rohling eine Glaskugel mit farbigen Tupfen und mit Glitter und Feder in ihrem Bauch anzufertigen.

Mit jedem Schritt kitzeln andere Düfte die Nase. Hier gart Kota-Lachs am Holzfeuer, dort werden Waffeln frisch gebacken, etwas weiter Steak und Bratwürste gebrutzelt oder Mandeln gebrannt. Über allem aber liegt der Duft von Glühwein, Glühwein und Glühwein. Mal mit Sirup, dann als Zaubertrank, als heißer Sauvignon. Die Besucher lassen es sich gut gehen. So auch Emil und Hella Degen. Kaum eingetroffen, halten sie Glühwein-Tassen in ihren Händen. „Man sieht mal wieder Leute, die man schon lange nicht mehr getroffen hat, und das Angebot an Essen und Trinken ist gut“, deutet das Weilerbacher Paar lachend auf vier Bekannte, mit denen es beisammensteht.