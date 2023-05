Der Trippstadter Schlosspark war am Samstagabend wieder Schauplatz für eine weitere Ausgabe des beliebten Flammkuchenfestes. Vom sommerlichen Wetter bis hin zur Stimmung unter den Besuchern und dem kulinarischen Angebot – es stimmte alles bis ins Detail.

Die abendliche Mai-Sonne schickte ihre auch zu dieser Zeit noch ordentlich wärmenden Strahlen über den weitläufigen Schlosspark, während ausgelassene Kinder einem Fußball hinterherstürmten, und die Besucher auf der grünen Wiese des Festgeländes auf ihren mitgebrachten Decken lagen. In der Mitte des Parks gab es die verschiedensten Stände, geschmückt mit der französischen Flagge, aus den Lautsprechern kamen im Hintergrund französische Lieder. So war die Stimmung im Trippstadter Schlosspark beim Französischen Abend entspannt und angenehm. Einige hundert Besucher tummelten sich rund um die Essens- und Getränkestände des gut besuchten Festes, zu dem die Freie Wählergruppe Trippstadt eingeladen hatte.

In Sachen Gaumenfreuden gab es neben ausgewählten französischen Weinen auch die (etwas schärfere) Merguez-Wurst im Brötchen und dann freilich den namensgebenden „Hauptakteur“ des Französischen Abends: den Flammkuchen – in mehrerer Variationen von klassisch bis süß. Um die elsässische Spezialität zu bekommen, brauchte es allerdings schon ein wenig Geduld. Denn an jenem Stand mussten die Besucher auch schon mal über eine halbe Stunde anstehen. Den hungrigen Gästen schien das jedoch nichts auszumachen. Man wartete geduldig und ohne zu murren auf das Essen, das dann mit offensichtlichem Genuss an den Biergarnituren verzehrt wurde. Eine gute Idee in diesem Zusammenhang: Wer von den Besuchern am Ende des Abends noch Rest-Guthaben an Essensmarken hatte, konnte das Geld auch dem Trippstadter Kindergarten zukommen lassen, statt es sich erstatten zu lassen.

Längst eine feste Tradition

„Der Französische Abend hat sich über die Jahre entwickelt“, meinte Kai Bernhart, Vorsitzender der Freien Wählergruppe Trippstadt, zur Geschichte der Veranstaltung. Da der Ort eine französische Partnergemeinde hatte, bot sich so ein frankophiler Abend mit Flammkuchen, Weinen und französischer Musik natürlich an. Daraus hat sich mittlerweile eine feste Tradition entwickelt, die – wie man auch am Samstagabend wieder sehen konnte – zahlreiche Freunde gefunden hat.

Wer jedoch das Flammkuchenfest besuchen wollte und nicht gerade aus Trippstadt selbst kam, dem mag es beinahe so erschienen sein, als ob der Französische Abend eher eine versteckte Veranstaltung war. Gewiss: Das Schloss in der Ortsmitte ist kaum zu übersehen. Jedoch fehlte es, zumindest nah am Ort des Geschehens, gänzlich an Plakaten oder Hinweisen, wie genau man denn zur Veranstaltung kommt. Indes: Es war letztlich doch mach- und findbar. Nach kurzer Suche war dann zwischen Schloss und dem Neubau der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft eine größere Gartentür ausgemacht, die den Blick auf den Park und den Weg zum Französischen Abend eröffnete. Und dort war dann auch alles in bester Ordnung, konnte man Musik, Essen und Atmosphäre bis in den späten Abend hinein rundum genießen.