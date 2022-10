Die künstlerische Gestaltung der großen Treppe am Johann-Casimir-Platz zwischen Luisenstraße und Blumenstraße durch den Lauterer Künstler Jürgen Gamber ist vom Motiv her einzigartig. Auch die Idee einer Treppengestaltung wird man so nicht häufig sehen können.

In der Aussprache im Stadtrat über die Bewertung der Treppenkunst war es im Juli zu einer Diskussion gekommen. Birgit Markus (Grüne) hatte vorgeschlagen, das Ende jeder Treppenstufe mit je einem farbigen Streifen für ältere oder sehbehinderte Mitbürger deutlich zu markieren. Ortschefin Martina Stein (SPD) schlug als Kompromiss vor, sich vor Ort unmittelbar einen Eindruck über die Möglichkeit einer solchen Sicherheitsmaßnahme zu verschaffen.

Keine Sicherheitsstreifen

„Wir haben uns vor Ort ein Bild gemacht“, sagte Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) auf der Ratssitzung am Dienstagabend. Leider seien nicht sehr viele Leute beim vereinbarten Termin gewesen. Es sei aber eindeutig klar geworden, dass nach einer gründlichen Reinigung der Treppenstufen diese von oben her nun eindeutig und klar erkennbar seien. Beim Treppauf-Gehen hätten Sicherheitsstreifen eigentlich gar keinen Sinn. Die beim Ortstermin Anwesenden hätten sich klar gegen solche Streifen entschieden. Auch der Künstler habe vehement dagegen gesprochen. Der Rat votierte schließlich einstimmig gegen diese Streifen.

Am Samstag, 22. Oktober, wird die Treppe um 16 Uhr im Rahmen einer kleinen Feier offiziell eingeweiht. Der Künstler wird ebenso Auskunft über seine Arbeit geben wie der Verein KulturArt, auf dessen Initiative das Projekt entstanden ist.