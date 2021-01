Nach dem Lauterer Westpfalz-Klinikum sollen auch Mitarbeiter des Landstuhler St.-Johannis-Krankenhauses demnächst gegen Covid-19 geimpft werden. Das teilt Thomas Frank, Sprecher des Nardini-Klinikums, auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

In Rheinland-Pfalz werde zunächst das Personal in den Kliniken der Maximalversorgung, das zur Gruppe der höchsten Priorität gehört, geimpft, erläutert er. „Wir bereiten uns derzeit darauf vor, damit auch im Nardini-Klinikum bald mit den Impfungen begonnen werden kann.“ Hierzu wurde eine Impfpriorisierung erstellt, um festzulegen, welche Berufsgruppen gemäß Impfverordnung des Bundes der höchsten, der hohen oder der erhöhten Priorität zuzuordnen sind. „Parallel erfragen wir in allen Abteilungen die Impfbereitschaft, um anschließend die erforderlichen Daten an die zentrale Stelle des Landes weitermelden zu können“, berichtet Frank. Das Landstuhler Krankenhaus hat rund 775 Beschäftigte, davon arbeiten etwa 660 in der direkten Patientenversorgung. Derzeit werden am Nardini-Klinikum 13 Covid-Patienten behandelt, sechs in Landstuhl und sieben am Standort Zweibrücken. Einer davon wird laut Frank beatmet.