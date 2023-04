Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Ausbau der Fabrikstraße in Otterberg steht auf der Straßenprioritätenlisten ganz oben. So weit, so gut. Doch gibt es eine besondere Herausforderung dabei – die unter Denkmalschutz stehende Stadtmauer dient dort als Stützmauer. Die Kernfrage, die sich stellt: Inwiefern sollen bestimmte Abschnitte der Mauer saniert werden?

„Auch jetzt ist die Mauer in Teilen nicht mehr standsicher“, betonte Stadtbürgermeisterin Martina Stein (SPD) am Dienstagabend im Stadtrat. Obwohl für den Straßenausbau