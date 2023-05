Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ausblick: Während es in Rodenbach mit der neuen Kindertagesstätte am Dorfplatz losgehen soll, ist in Schallodenbach geplant, das Bürgerhaus auf Vordermann zu bringen. In Eulenbis sind nach wie vor die Spielplätze ein großes Thema.

In Rodenbach dürfte die neue Kindertagesstätte das größte Vorhaben im kommenden Jahr sein. Die Planungen habe der Gemeinderat beschlossen, sagt Ortsbürgermeister