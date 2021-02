Interview: Geschäftsführerin Traudel Grinda über den Verein, seine Zukunft und ihre Wünsche für diese.

Wie schafft es der Reit- und Fahrverein Miesau, seine Mitglieder für die Großereignisse Reitturnier und Renntag zu motivieren?

Es ist immer wieder erstaunlich, dass bei uns ganze Familien im Einsatz sind – und das seit Jahrzehnten. Allerdings wollen die Leute angesprochen werden. Wenn sie gefragt werden, kommt in den seltensten Fällen ein Nein. Es gibt ihn also noch – den alten Miesauer Vereinsgeist, für den das Helfen an erster Stelle steht. Hoffen wir, dass dies noch lange so bleibt!

Wo sehen Sie den Verein in 20 Jahren?

Ich glaube, dass sich nicht nur bei den Reitervereinen vieles ändern wird. Wir sind zwar immer noch ein ländlich geprägter Verein, der sein jährliches Turnier und sein Pferderennen braucht, um seine Anlage zu erhalten und diese seinen Mitgliedern zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung zu stellen. Ich fürchte jedoch, dass sich in 20 Jahren nicht mehr genügend engagierte Leute finden, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dann wird auch bei uns – wie es schon vielerorts praktiziert wird – eine Verlagerung zu Privatunternehmern stattfinden und den Verein, der für und mit seinen Mitgliedern lebt, wird es wohl nicht mehr geben.

Gibt es einen Herzenswunsch?

Unser Verein hat in seiner langen Geschichte schon vieles erlebt. Leicht war es nie, und so mancher Verantwortliche hat schon hier und da mal ans Aufhören gedacht. Aber allen Rückschlägen zum Trotz haben sich immer wieder vom Pferdevirus infizierte Menschen gefunden, die sich mit ganzer Kraft eingesetzt haben und das oft über Jahrzehnte hinweg. Gerade diese Kontinuität hat zu unserem Erfolg beigetragen.

Ich wünsche mir, dass dies noch viele Jahre so bleibt, dass unsere jüngeren Mitglieder respektvoll miteinander umgehen und nicht alles in Frage stellen, was bisher geleistet wurde, sondern sich auf unseren Verein und unser gemeinsames Ziel, nämlich das Pferd und den schönen Reitsport zu erhalten, besinnen.