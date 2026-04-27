Das Neubaugebiet in den Rennwiesen kann bald weiterwachsen. Zu den 22 vorhandenen Bauplätzen, die mittlerweile verkauft und teilweise bebaut sind, gesellen sich acht weitere.

Die Verlängerung der Zweibrücker Straße in Martinshöhe kann dann beidseitig bebaut werden. Doch zuvor müssen die neuen Baugrundstücke erschlossen werden. Die Erschließung findet unter Federführung der WVE Kaiserslautern statt. Bernd Zimmermann von der WVE hat dem Ortsgemeinderat die Planung vorgestellt.

Im vergangenen Jahr wurde bekannt, dass der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf den ursprünglich geplanten Kreisel verzichtet. Er sollte die Ortsausfahrt und das Neubaugebiet mit der Landstuhler Straße und der L466 in Richtung Knopp verbinden. Diese plötzliche Entscheidung des LBM „hat mich fast vom Stuhl gehauen“, sagte Zimmermann. Schließlich sei der LBM an den Planungen beteiligt gewesen und habe quasi bestimmt, wie der Plan auszusehen habe.

Die Ortsgrenze verschieben

Das neue Erschließungskonzept des LBM habe Zimmermann fassungslos gemacht. Zwar seien die Kosten, die die Gemeinde tragen müsste, ein Bruchteil dessen, was sie für den Kreisel hätte aufbringen müssen. Kalkuliert waren 800.000 bis 900.000 Euro. 25 Prozent davon hätte Martinshöhe zahlen müssen. Die neue Anbindung, die über die L466 erfolgt, koste weniger als die Hälfte. Die Art und Weise, wie der LBM das Neubaugebiet an den Straßenverkehr anschließen wolle, sei jedoch abenteuerlich.

Die bisherige Ortsgrenze an der Zweibrücker Straße werde in Richtung Wirtschaftsweg verschoben – bis kurz vor den Abzweig nach Landstuhl oder Knopp. Aus dem Neubaugebiet auf die L466 kommend gebe es dann eine zweite Ortsgrenze. „Das heißt, ich komme von Knopp, fahre ans Ortsschild und habe eine Kilometerbegrenzung auf 50. Dann habe ich da zwischendrin ein Stück, an dem keine 50 gelten. Und dann komme ich an ein Schild, wo 50 schon wieder vorgeschrieben sind“, erläuterte Zimmermann. Für den Verkehr aus Richtung Knopp werde vor der Abzweigung immerhin Tempo 70 eingeführt.

Teer erschwert die Arbeiten

Während des Ausbaus wird die Zweibrücker Straße in Richtung Knopp und Landstuhl jeweils einseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit Ampeln geregelt. Zimmermann rechnet mit einer Bauzeit von fünf bis sechs Monaten. Erschwert würden die Arbeiten durch Teer unter der derzeitigen Fahrbahndecke. „Das ist Sonderabfall. Den muss man gesondert entsorgen“, erläuterte Zimmermann.

Über die Erschließungskosten habe er sich bereits Gedanken gemacht. Wegen des Krieges zwischen den USA und Iran wolle er aber keine Zahlen nennen. „Wir wissen zum Beispiel nicht, ob wir im Oktober noch Diesel oder Material bekommen.“ Er habe Bauprojekte, bei denen neu verhandelt werden müsse. Fakt sei: „Die Erschließung wird auf jeden Fall teurer als im ersten Bauabschnitt. Jede Zahl, die ich ihnen nun nennen könnte, wäre falsch. Die Kosten könnten schmerzhaft werden.“ Das würde sich auch auf den Quadratmeterpreis für die Baugrundstücke auswirken. Dieser müsse dringend unter 200 Euro gehalten werden, lautete seine Empfehlung. Ortsbürgermeister Peter Palm wäre angesichts der aktuellen Situation mit 185 Euro zufrieden.