Kino, Mundartabend und eine Ausstellung: Mit einem Kulturwochenende soll das Projekt Musikantenlanddorf in Niederkirchen noch einmal gefeiert werden.

Im vergangenen Sommer wurde Niederkirchen vom Trafo-Förderprojekt Westpfälzer Musikantenland als ein Musikantenlanddorf ausgewählt. Ein Jahr lang gab es dort also immer wieder kulturelle Veranstaltungen. „Keiner wusste so richtig, was auf uns zukommt“, erzählt Harald Weber, der zu den Hauptorganisatoren gehört, jetzt rückblickend.

Im August hatte es zunächst einen Bürgertreff gegeben, bei dem Kulturinteressierte aus den vier Ortsteilen der Gemeinde Niederkirchen Ideen und Vorschläge äußern konnten. Kurz darauf folgte dann die erste Veranstaltung: ein Halloween-Abend in Morbach. Weber, der selbst in einem Musikantenhaus aufgewachsen ist, betont, dass bereits dieser Abend mit mehr als 300 Besuchern „ein erster Erfolg“ war. Im Januar gab es dann einen Kinoabend für Groß und Klein, ebenfalls in Morbach. Es folgten weitere Veranstaltungen, wie ein Rock-Konzert zur Wiedereröffnung der Westpfalzhalle.

Mit Open-Air-Kino

Das einjährige Projekt geht jetzt seinem Ende entgegen und soll mit einem Kulturwochenende ein letztes Mal gefeiert werden. Ein Mundartabend im Dorfgemeinschaftshaus in Heimkirchen am Freitag, 30. Juni, läutet den Beginn ein. Mit musikalischer Unterhaltung von „Yo allerdann“ werden außerdem Texte und Gedichte aus der Dorfgemeinschaft vorgetragen. Saskia Teucke, die pfälzische Weinkönigin 2021/22, präsentiert zusätzlich eine Weinprobe. Tickets für Freitag sind für 20 Euro bei Jürgen Lanzer erhältlich, Telefon 06363 993414.

Am Samstag, 1. Juli, geht es auf dem Spielplatz in Morbach weiter. Dort ist ab 17 Uhr der „Alte Welt Spielewagen“ zu Gast. Dieser soll nicht nur für Spiel und Spaß sorgen, sondern auch ein „sozialer Treffpunkt“ für Jung und Alt sein. Ab 20 Uhr gibt es musikalische Unterhaltung aus allen Jahrzehnten, und um 22 Uhr wird im Open-Air-Kino die „Rocky Horror Picture Show“ gezeigt. Der Eintritt an diesem Tag ist frei, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Wer teilnehmen will, sollte am besten einen Campingstuhl oder eine Liege mitbringen. Der endgültige Abschluss des einjährigen Projekts findet dann am Sonntag, 2. Juli, im Musikerheim in Niederkirchen statt. Dort wird um 14 Uhr die offizielle „Musikantenlanddorf“-Plakette überreicht. Außer musikalischer Unterhaltung gibt es eine Ausstellung zum Thema Wandermusikanten. Essen und Getränke werden vom Kulturverein Wörsbach organisiert.

Ortsteile rücken zusammen

Harald Wagner blickt gerne auf die Anfänge des Projekts zurück: „Das ursprüngliche Ziel war, die vier Ortsteile ein bisschen zusammenzubringen. Dem sind wir ein Stück weit nähergekommen. Für die Organisation mussten die Ortschaften miteinander kooperieren.“ Besonders begeistert habe ihn, dass die Zusammenarbeit über Generationen hinweg so gut funktioniert habe. So habe die Straußjugend den Cocktailstand und den Kostümwettbewerb am Halloween-Abend organisiert, während die Generation mittleren Alters einen Gruselparcours auf die Beine gestellt habe. „Das Projekt war nur mithilfe der ehrenamtlichen Gesellschaft mit so großem Erfolg möglich“, hebt Wagner hervor.

Organisiert wurden die Veranstaltungen von einem Kernteam, welches ursprünglich aus Ortsbürgermeister Wolfgang Pfleger und Harald Wagner bestand. Wagner selbst hatte zuvor im Rahmen des Dorfneuerungsprogramms ein Konzept zum Thema Wandermusikanten vorgestellt und so Kontakt mit Pfleger geknüpft. Schnell hätte das zweiköpfige Kernteam aber gemerkt, dass das Programm sehr ambitioniert sei, sagt Wagner. So wurde das Team auf etwa acht Personen ausgeweitet. Bei den Projekten sei die Gruppe aber vor allem auf ehrenamtliche Helfer angewiesen gewesen. Auch das Musikantenlandbüro bei Kusel habe die Gemeinde tatkräftig unterstützt: „Bei den meisten Veranstaltungen hatten wir durch die finanzielle Unterstützung des Büros kein Risiko.“

Wandermusikantentum in den Fokus gerückt

Doch nicht nur finanziell förderte das Büro die kulturellen Programmpunkte in Niederkirchen. So konnte sich die Dorfgemeinschaft „ein Netzwerk aufbauen“. Die Gemeinde wisse nun, wo sie Künstler für künftige Veranstaltungen finde und auch, wie man so etwas organisieren müsse. „Es ist viel Know-how ins Dorf gekommen“, berichtet Wagner und ergänzt: „Rückblickend haben wir es zu keinem Zeitpunkt bereut, aber es war in gewisser Weise ein Marathonlauf.“ Dennoch habe sich „die Mühe gelohnt“. So wolle die Gemeinde zum Beispiel den Halloween-Abend beibehalten. Außerdem sei der Titel „Musikantenlanddorf“ ein Imagegewinn. Die Gemeinde habe schon eine Zusage für ein Kreisseniorenkonzert in der Westpfalzhalle, „weil wir im Projekt gezeigt haben, dass wir eine gute Location und viele ehrenamtliche Helfer haben, um für die Organisation von Veranstaltungen bereit zu sein“.

Wagner hofft, „dass sich die Gemeinde so etablieren kann, dass Leute sagen: Da ist wieder ein Konzert, da wollen wir hin“. Auch sei das Wandermusikantentum durch das Projekt wieder stärker in den Fokus gerückt. „Wir wollen anderen Gemeinden Mut machen, sich auf dieses Projekt einzulassen.“