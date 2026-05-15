Die Freilichtbühne Katzweiler lässt mit „Rock of Ages“ die volle Dröhnung Sex, Drugs und Rock’n’Roll der 1980er-Jahre los. Altersempfehlung: ab 16. Premiere ist am 13. Juni.

Seit Jahren wird auf der Freilichtbühne in Katzweiler nicht nur gesprochen. Immer wieder wird gesungen. Musicals wurden bereits mit großem Erfolg zur Aufführung gebracht. So gesehen passt das diesjährige Erwachsenenstück „Rock of Ages“ gut in die Reihe – und doch fällt es ein bisschen aus dem bisherigen Rahmen, wie ein Besuch einer Probe zeigt.

Es sind nicht die Männer mit nacktem Oberkörper oder die Frauen mit aufreizenden Klamotten, die auffallen – zumindest nicht alleine. Wie an der Perlenkette aufgezogen, reihen sich Rock-Ohrwürmer der 1980er-Jahre aneinander. Sie werden live gesungen von den Akteuren der Freilichtbühne, die alle im Alltag weder singend noch schauspielend ihre Brötchen verdienen. Was die Spieler auf der Bühne darbieten, wechselt permanent zwischen reden und Musik.

Ständiger Wechsel zwischen sprechen und singen

Von Laien will Frank Burbach, der zusammen mit Stefan Allmang die Regie führt, deshalb nichts hören. „Das sind mittlerweile Vollblut-Profis“, huldigt Burbach den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne, die das ständige „Umschalten“ zwischen Sprechen und Gesang locker meistern, in den Rollen aufgehen und dabei auch noch tanzen und sich bewegen, wie es in den 1980er-Jahren Kult war.

Für die Choreografie zeichnet Irene Rafart verantwortlich. Auch sie ist stark gefordert. Stefan Allmang spricht von 17 Choreografien und davon, dass „Rock of Ages“ im Sommer einfach nur für Lust und gute Laune sorgen soll. „Die Zeiten sind doch gerade an allen Ecken ziemlich duster“, sagt Allmang voller Vorfreude auf die Premiere und die Aufführungen. Er hat das Stück nach Katzweiler geholt. „Das ist meine Musik, das sind meine Klamotten, das ist meine Leidenschaft“, verrät er und gesteht, dass er sich nicht verkleidet vorkommt im Outfit der 1980er. Er fühle sich darin pudelwohl. Allerdings führt er Regie. Warum dann trotzdem dieser Look? „Passt einfach“, sagt er, lacht und spielt ein bisschen Luftgitarre.

Ein wenig schlüpfrig

Worum geht es in dem Musical, bei dem legendäre Welthits wie „Here I go again“, „The Final Countdown“, „Don’t stop believin“ und „I want to know what Love is“ zu hören sind? Das Musical, das lange am Broadway für Furore und ein volles Haus sorgte und verfilmt wurde, ist ein musikalisches Denkmal für eine Zeit mit greller Schminke, hautengen Klamotten, Glimmstängeln und völlig frei von Menschen, die den Blick aufs Handy richten. In der Clubszene in Los Angeles strebt ein Aushilfskellner den Durchbruch in der Musik an. Er verliebt sich. Sein Mädel verfällt einem exzentrischen Rockstar und landet in einem Strip-Lokal, während ein deutscher Investor den Club in ein Einkaufszentrum umbauen will. Die vielen Handlungsstränge, durchtränkt mit den Rock-Ohrwürmern der 1980er-Jahre, hält ein Erzähler in Händen, der natürlich ebenfalls zwischen Text und Gesang wechselt.

„Das Musical verlangt uns allen alles ab – auch weil die Szene launisch ist“, sagt Frank Burbach. Die Freilichtspieler steckten extrem viel Arbeit in das Stück. Auf dem Weg zur Premiere seien sie bereits voll in eine Welt eingetaucht, die einige vorher überhaupt nicht kannten. Ausruhen lässt „Rock of Ages“ nicht zu. Von der ersten Minute an geht es rasant, energiegeladen und – der damaligen Rock-Szene geschuldet – auch ein wenig schlüpfrig zu. Genau deswegen hat sich Frank Burbach für die Altersempfehlung von 16 Jahren ausgesprochen.

Die Probe verspricht Genuss

„Es ist eine Empfehlung, mehr nicht, aber die ist uns wichtig“, sagt der Regisseur. Wer sich den rockigen Sommer samt akustischem, spielerischem und visuellem Genuss – die Probe verspricht den Genuss eindeutig – nicht entgehen lassen will, wer von der Tribüne aus mitsingen will oder einfach nur genießen möchte, erhält auf der Internetseite freilichtspiele-katzweiler.de weitere Infos, den Spielplan und Tickets. Dort findet sich auch alles zum Kinderstück „Die Schule der magischen Tiere“, das bereits am 30. Mai Premiere feiert. „Rock of Ages“ startet am 13. Juni.