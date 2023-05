Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ab 1. September wird das Essen in den beiden kommunalen Kindertagesstätten in Mehlingen teurer. Auf die Eltern, die ihre Jüngsten in der protestantischen Kita betreuen lassen, kommen dieselben Mehrkosten zu.

„Wir wollen da keine Konkurrenzsituation aufkommen lassen“, erklärte Ortsbürgermeisterin Monika Rettig (SPD) in der Ratssitzung am Dienstagabend. Nach den Bestimmungen des neuen Kindertagesstätten-Zukunftsgesetzes