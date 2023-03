Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rund 90 Jahre erinnerte das Kriegerdenkmal in der Oberarnbacher Ortsmitte an die gefallenen Söhne der Gemeinde. Am 5. Oktober 1924 wurde es eingeweiht und trug zunächst die Namen von zwölf im Ersten Weltkrieg ums Leben gekommenen Oberarnbacher Soldaten. Später wurde das Denkmal mit den Namen von 23 Gefallenen des Zweiten Weltkrieges ergänzt.

Zusammenhang mit dem Ausbau der Kreuzung Banner-, Haupt- und Mittelbrunner Straße vor etwa fünf Jahren und der damit verbundenen Fahrbahnerweiterung wurde das Denkmal auf den Oberarnbacher