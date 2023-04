Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist seit Jahren ein Thema in Mackenbach: Und jetzt entsteht das Golfhotel tatsächlich. Seit dem vergangenen Oktober wird gebaut. Was hat es mit dem 14-Millionen-Euro-Projekt auf sich, was ist geplant?

Villaggio Mackenbach soll der Komplex einmal heißen. Das Hotel wird am Ortsausgang in Richtung Miesenbach realisiert – direkt am Golfplatz. Eine Bodenplatte ist schon zu sehen. Auf dem 11.300 Quadratmeter