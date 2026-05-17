Das Haus der Nachhaltigkeit wird ab Montag, 18. Mai, für etwa zwei Wochen geschlossen. Grund: Ein Wetterschutzdach wird installiert.

Wegen Undichtigkeiten muss das Dach des Hauses der Nachhaltigkeit (HdN) saniert werden, teilt das HdN mit. Um die bauliche Substanz des Gebäudes zu sichern und künftige Schäden zu vermeiden, werde es umfassend instandgesetzt. Zuvor müsse zunächst ein Wetterschutzdach gestellt werden. Das Gebäude wird während der Montage geschlossen, damit keine Besucher durch die Bauarbeiten gefährdet werden. Die Arbeiten werden unter der Leitung des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) durchgeführt. Wenn das Wetterschutzdach steht, wird das HdN voraussichtlich Anfang Juni wieder von sonntags bis freitags, jeweils von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein.