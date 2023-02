Vom Wasser bis zur Biene, vom Waldhasen bis zur Klimatour: Das Haus der Nachhaltigkeit in Johanniskreuz bietet auch in diesem Jahr Spannendes und Lehrreiches. Außergewöhnliche Wechselausstellungen kommen dazu. Ein Blick ins Programm.

Die Veranstaltungsreihe am Haus der Nachhaltigkeit (HdN) in Johanniskreuz setzt seit vielen Jahren Akzente, wenn es darum geht, Wissen über den Wald und die Natur zu vermitteln. Das ist in diesem Jahr nicht anders. Das Programm ist wieder gespickt mit Veranstaltungen, die mal klein und fein, mal für Jung und nicht für Alt, mal umfassend und zeitraubend und dann wieder lehrreich, kurz und knackig sind. Kulinarisch geht es zu, praktisch auch. „Jede Veranstaltung ist etwas Besonderes für sich, jedes Format hat seine Highlights und jedes Thema ist in sich wichtig und liegt mir am Herzen“, sagt Försterin Simone Kiefer, die kommissarische Leiterin des HdN, mit Blick auf das Jahresprogramm. Besonders freut sie sich, dass in diesem Jahr wieder größere Veranstaltungen – wie etwa die Waldweihnacht oder das Natursport-Opening – wie gewohnt und ohne Auflagen geplant werden können.

Vom Sensenlehrgang bis zum Wildwurstseminar

Was gibt es denn nun zu erleben? Wo kann mitgemacht und gelernt werden? Was gibt es zum Anschauen? Obstbaumschnittkurse beinhaltet das Angebot genauso wie Sensenlehrgänge und Sicherheitsschulungen im Wald. Die Junior Ranger kommen wieder zu ihrem Recht – ebenso die Fans der beliebten Wildwurstseminare. Begleitete Klimatouren finden statt und es wird eine Quellen-Exkursion geben. Überhaupt steht das Wasser in diesem Jahr im Fokus. „Wasser ist Leben“ heißt es deshalb gleich in mehreren Veranstaltungen – unter anderem beim Aktionstag „Wasser“ am 26. März.

„Die letzten Dürrejahre haben ihre Spuren hinterlassen. Die Auswirkungen fehlender Niederschläge sind überall sicht- und spürbar. Der Wald ist im Klimastress, Landwirte verlieren ganze Ernten, Quellen versiegen und Gewässer überbieten sich mit historisch niedrigen Pegelständen“, erläutert Kiefer, warum das Thema Wasser ihr enorm wichtig ist. Wasser werde in Zukunft nicht mehr so selbstverständlich im Überfluss vorhanden sein, wie das alle gewohnt waren.

Kein erhobener Zeigefinger

„Wir sehen unsere Aufgabe im Haus der Nachhaltigkeit darin, über solche Themen zu informieren und zu sensibilisieren“, sagt Kiefer. Bei keiner Veranstaltung gehe es darum, mit dem erhobenen Zeigefinger zu agieren. Aber es lasse sich auch nichts beschönigen. Das HdN wolle mögliche Alternativen aufzeigen, Handlungsempfehlungen geben. „Das versuchen wir gemeinsam mit Partnern und Experten in den Alltag der Menschen zu bringen.“ Das HdN spreche große und kleine Menschen an, sich mit auf den Weg hin zu einer lebenswerten Zukunft zu machen. Das hat laut Kiefer nicht nur mit Verzicht zu tun. „Ein bunt blühender Garten ist nicht nur für Insekten wichtig, er hebt auch unsere Stimmung. Und was gibt es Schöneres, als die eigenen Kräuter zu ernten.“

Neben den Veranstaltungen, zu denen auch wieder die Pflanzenbörse (23. April), der Marmeladenmarkt (9. Oktober) und der Wandermarathon (29. Oktober) zählen, finden direkt im HdN wechselnde Ausstellungen statt. Los gehen wird es mit einer Ausstellung zu Wildbienen und Naturgärten. Der Konsumwandel steht im Zentrum der zweiten Ausstellung. Die letzte widmet sich dem Bodypainting und dem Verschwinden von Körpern in der Natur. Weitere Infos zum Jahresprogramm des HdN gibt es im Internet auf https://hdn.wald.rlp.de/start/.