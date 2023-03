Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sich in der Fremde zurecht finden und die neue Sprache lernen: Nach Monaten der Flucht ist das Familien- und Jugendbüro in der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach für Asylbewerber eine wichtige Anlaufstelle. Auch wenn die Kreisverwaltung der VG lange nicht mehr so viele Menschen wie zu Beginn der Flüchtlingskrise vor fünf Jahren zuweist.

„Häufig bringen uns die Mitarbeiter der Sozialabteilung die Leute hier direkt vorbei“, schildert Volker Hammel, Leiter des Familien- und Jugendbüros, das nur ein paar hundert