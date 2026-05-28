Teile von Weilerbach verwandeln sich am Sonntag, 31. Mai, von 11 bis 18 Uhr in eine Genuss- und Einkaufsmeile. Die Ortsgemeinde lädt zum nunmehr 24. Bauernmarkt ein.

Was 2001 mit 32 Ständen begann, hat sich laut Ortsbürgermeister Jochen Kassel zu einer der größten Veranstaltungen dieser Art in der Region entwickelt. Für den 31. Mai haben sich nach Angaben der Gemeinde 100 Aussteller angekündigt. Sie bauen ihre Stände entlang der Von Redwitzstraße, der Hauptstraße und auf dem Dorfplatz auf.

Veranstalter ist die Ortsgemeinde Weilerbach. Um eine Veranstaltung dieser Größenordnung zu stemmen, wird Kassel von einem engagierten Team unterstützt. Die Planung gleiche einem Puzzlespiel, das am Freitag, 29. Mai, mit dem Aufbau und dem genauen Einzeichnen der Standplätze im Ortskern beginnt.

Kinderschminken und Tattoos

Kassel zufolge erwartet die Besucher unter anderem ein Angebot an ätherischen Ölen, Lederwaren, Stoffen, Tierbedarf sowie dekorativen Holzarbeiten. Kulinarisch setzt der Markt auf regionale Vielfalt – mit pfälzischen Produkten wie hausgemachten Marmeladen, Honig und Wurstwaren. Ergänzt wird das Angebot durch italienische Spezialitäten. Darüber hinaus gibt es an vielen Ständen fertige Speisen zum direkten Verzehr.

Die drei Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde haben sich zusammengeschlossen, um den kleinen Gästen mit Kinderschminken und bunten Tattoos eine Freude zu machen. Außerdem wird ein Karussell aufgebaut. Das Reinhard-Blauth-Museum und das Beereweinmuseum aus Eulenbis sind ebenfalls mit einem Gemeinschaftsstand vertreten.

Geschäfte sind sonntags offen

Darüber hinaus nutzen mehrere Vereine und Organisationen den Bauernmarkt, um auf ihr Angebot aufmerksam zu machen. Informationsstände gibt es zudem zum Inklusiven Wohnen und zum rheinland-pfälzischen Programm „Wohnpunkt RLP“, das ländliche Gemeinden bei der Umsetzung von Wohn- und Teilhabeangeboten für ältere Menschen unterstützt.

Zudem findet im Ortskern ein verkaufsoffener Sonntag statt: Viele Geschäfte öffnen von 12 bis 17 Uhr. Wegen der Veranstaltung kommt es im Ortskern zu Straßensperrungen. Kassel bittet die Besucherinnen und Besucher, die ausgewiesenen Parkmöglichkeiten rund um den Verkehrskreisel am Ortseingang sowie in der Ortsmitte zu nutzen.