Die verkehrsberuhigte Innenstadt Landstuhls wird beim 34. Stadtfest erneut zur großen Festmeile. Drei Tage lang darf gesungen, getanzt, geplaudert, flaniert und geschlemmt werden.

Der Startschuss fällt am Freitag, 6. September, um 18.30 auf der Bühne Am Alten Markt – dort ist auch das Weindorf zu finden. Der neue Stadtbürgermeister Mattia De Fazio wird mit dem Fassbieranstich das Landstuhler Stadtfest eröffnen. Im Anschluss leiten „Wings of Swing“ das Musikprogramm „mit einer lebendigen Mischung aus Hot Jazz und coolem Blues, gepaart mit unvergesslichen Rock’n’Roll-Hits“ ein, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Im Anschluss bahnen sich „The late guys“ ihren Weg auf die Bühne.

18 Bands werden das Musikprogramm an den drei Festtagen gestalten. Hinzu kommen vier Gruppen, die mit ihren Tanzvorführungen eine Abwechslung zum Musikprogramm bieten. Zudem wird DJ Bindiga wieder für Stimmung sorgen. Zwischen der Bühne am Rathaus und der Bühne an Pallmanns Eck sowie auf dem Alten Markt wird an 36 Gastronomieständen reichlich Kulinarisches angeboten, an 14 Ständen können Besucher Mitbringsel aus Handel und (Kunst-)Handwerk kaufen. Wer darüber hinaus das Wochenende zum Bummeln und Shoppen nutzen will, hat dazu am verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Landstuhler Geschäften Gelegenheit.

Programm auf mehreren Bühnen

Die Fördergemeinschaft Sickingenstadt Landstuhl hat für die 34. Auflage ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit hochkarätigen Künstlern zusammengestellt. So wird am Freitag auf der Bühne am Rathaus ab 19.30 Uhr die Kultband „Revengers“ auftreten. Zeitgleich animiert an Pallmanns Eck die neunköpfige saarländische Formation „Disco Inferno“ die Besucher zum Mitgrooven, Mittanzen und Mitfeiern, aber auch zum Zuhören und Genießen bringen soll.

Für Samstag stehen für die Bühne Am Alten Markt das Akustik-Trio „Goodies“ auf dem Programm, gefolgt von den „DOCs“ und „City Rock Project“. An Pallmanns Eck sind ab 16.30 Uhr die Vorführungen „Ballet Dimension“ der Ballettschule Sobir Utabaev zu sehen. Im Anschluss folgen die Rock-Pop-Coverband „Fade-Out“ und „Country ToGo“, die laut Ankündigung „unvergleichliche Saloon-Atmosphäre“ schaffen wollen. Die „Endtime Prophets“ beginnen das Samstagsprogramm um 14 Uhr vor dem Rathaus, danach kommt die sechsköpfige Rock-Coverband „Chakalaka“, und zum Abschluss wird „Purple Haze“ die richtigen Hymnen für Rockfans bereithalten.

Gottesdienst-Motto „Leben entdecken“

Für Sonntag, 11 Uhr, laden die evangelischen Kirchen der Sickingenstadt zum ökumenischen Gottesdienst auf den Alten Markt ein. Unter Mitwirkung der Band „Die Dicken Fische“ steht der Gottesdienst unter dem Motto „Leben entdecken“. Ab 13.30 Uhr ist dort die „Pälzer Cantry Bänd“ zu hören. Danach wollen die vier Musiker von „Sergeant“ die Bühne auf dem Alten Markt rocken.

An Pallmanns Eck spielt ab 11 Uhr der „Musikverein Hauptstuhl“ zum Frühschoppen auf, die „Musikschule Am Alten Markt“ und „Irish Dance“ setzen das Programm fort. Den Abschluss auf dieser Bühne machen „Martina Extra 3“ aus Saarbrücken. Mit der Coverband „Plug-In“ beginnt um 13 Uhr das Sonntagsprogramm vor dem Rathaus – den Abschluss macht „Chaotic“.