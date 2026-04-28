Das Obermohrer Dorfgemeinschaftshaus soll saniert werden. Bei der Dorfmoderation zur Dorferneuerung wurde das oftmals gewünscht.

In der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderats hat das Institut für angewandtes Stoffstrommanagement (Ifas) bei der Hochschule Trier die Anlagentechnik und Gebäudehülle vorgestellt. Eine Entscheidung über die einzelnen Maßnahmen im und am Gebäude wurde noch nicht getroffen.

Nun hat sich der Bauausschuss mit der Maßnahme befasst. Für Folgendes hat er sich entschieden: Die Fenster sollen ausgetauscht werden. Eine neue Heizungsanlage soll installiert werden – favorisiert ist eine Pelletheizung. Die Beleuchtung soll erneuert werden. Auf die Installation einer Photovoltaik-Anlage soll verzichtet werden.

Bei der Entscheidung über eine Außendämmung soll die Prüfung des Ifas bezüglich der Auslastung des Gebäudes abgewartet werden. Sobald diese abgeschlossen ist, wird der Bauausschuss über das weitere Vorgehen entscheiden.

Die Vereine sollen mitreden

Wie Ortsbürgermeister Ralf Guckenbiehl (CDU) mitteilt, sollen die Anregungen und Wünsche der Vereine für den Ausbau so weit es geht berücksichtigt werden. Voraussetzung sei, dass die jeweilige Maßnahme finanzierbar ist. Das Gebäude solle barrierefrei werden. Der Einbau eines Fahrstuhls sei ebenfalls ein Thema. Darüber müsse jedoch noch eingehend beraten werden.

Weitere Schritte werde die Gemeinde unternehmen, wenn die Daten und Ergebnisse zu den Einsparpotenzialen der geplanten Maßnahmen vorliegen. „Dann sehen wir erst, was final umgesetzt werden kann“, so der Ortsbürgermeister. Guckenbiehl wurde beauftragt, ein Treffen mit den Vereinsvertretern aus Obermohr zu arrangieren, die das Gebäude in Zukunft dauerhaft nutzen, um Anregungen und Vorschläge zu sammeln, die in die Planung aufgenommen werden können.