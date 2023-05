Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein kleines Stück Normalität bot der Gewerbe- und Kultour-Tag, der am Sonntag an vier Standorten in Bruchmühlbach-Miesau begangen wurde. Mit dabei waren Firmen, Vereine und Privatleute, die sich vorstellten und für die Bewirtung der Besucher sorgten – nach einem verhaltenen Andrang am späten Vormittag.

Standort Firma Haste, Miesau. „Wer schreibt, der bleibt“, scherzt Francesca Wagner gutgelaunt beim Ausfüllen des Zettels mit ihren Kontaktdaten, den sie in die Box außerhalb