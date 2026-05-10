Der April ist in der Westpfalz deutlich zu trocken, überdurchschnittlich sonnig und etwas zu mild ausgefallen. Wie wird das Wetter während der „Eisheiligen“?

Der April 2026 ist nach Angaben von Wetterexperte Christian Müller, Chef des Wetterbüros „Klima-Palatina“ in Maikammer (Kreis Südliche Weinstraße), im Vergleich zum 30-jährigen Klima-Mittel auch in der Westpfalz merklich zu mild, deutlich zu trocken und überdurchschnittlich sonnig ausgefallen. Nach Auswertung der Pfalz-Klimastatistik war es in der Region mit einer Monatsdurchschnittstemperatur von 11,2 Grad in Kaiserslautern und 11,4 Grad in Pirmasens etwas zu mild. Im Norden der Pfalz, in Ruppertsecken, blieb es mit 10,3 Grad durchschnittlich. Selbst auf der 674 Meter hohen Kalmit registrierten die Wetterfrösche von „Klima-Palatina“ eine Monatsmitteltemperatur von 9,8 Grad.

Bei der Niederschlagsverteilung gab es regionale Unterschiede. So wurden in der Südwestpfalz in Pirmasens 18,5 Liter pro Quadratmeter und in der Nordpfalz in Ruppertsecken 15,4 Liter pro Quadratmeter summiert. Noch weniger Regen fiel hingegen im Westen der Pfalz mit 10,5 Litern in Kaiserslautern. In Hochspeyer waren es sogar nur 7,9 Liter als Monatssumme.

Üppige 248 Sonnenstunden in Kaiserslautern

Mit rund 248 Sonnenscheinstunden in Kaiserslautern ist der April in der Westpfalz überdurchschnittlich sonnenscheinreich ausgefallen. In Pirmasens und in Ruppertsecken schien die Sonne noch öfters, und so wurde dort pfalzweit mit 265 Sonnenscheinstunden auch der meiste Sonnenschein ermittelt – bei einer teils ungewöhnlich niedrigen relativen Luftfeuchtigkeit von lediglich noch 15 Prozent. Sie trat mit einem teils böigen Nordost-Wind auf, und das bei einer sehr guten Fernsicht.

Zu Beginn der neuen Woche und der „Eisheiligen“, sprich zur Monatsmitte, dürften nach warmen Tagen mit 22 Grad die Temperaturen dann wieder zurückgehen. Die Wettermodelle berechnen Höchstwerte in unserer Region von lediglich rund 15 Grad. Örtlich kann in Mulden und Senken auch Bodenfröste herrschen. Für den weiteren mittelfristigen Witterungsverlauf hält sich Petrus derzeit aber alle Optionen offen.

Ende Mai prognostiziert „Klima-Palatina“, bedingt durch Tiefdruckeinfluss, voraussichtlich unbeständiges Wetter mit Regenschauern. Die Höchsttemperaturen bewegen sich dabei lediglich um die 20-Grad-Marke.

Die wichtigste Nachricht dabei gilt jedoch den Landwirten, Winzern und Hobby-Gärtnern: Stärkere Nachtfröste bis in zwei Metern Höhe (der offiziellen Mess-Höhe der Lufttemperatur), welche die Pflanzen oder Weinreben nachhaltig negativ beeinflussen, wird es dieses Jahr Mitte Mai zum Glück nicht geben, betont Müller.

Alte Bauernregel steht für Kaltlufteinbrüche

Unter den „Eisheiligen“ versteht man eine sogenannte meteorologische Singularität, also eine schon seit dem Mittelalter für Mitte Mai geltende wiederkehrende Wetterregel. Damit ist der Zeitraum vom 11. bis 15. Mai gemeint. Jedem Tag wurde namentlich ein Heiliger der katholischen Kirche zugeordnet, dessen Namenstag auf den jeweiligen Stichtag fällt. Diese alte Bauernregel sollte den oftmals wiederkehrenden Wettercharakter von Kaltlufteinbrüchen verbunden mit Nachtfrösten Mitte Mai wiederspiegeln. Insbesondere für die Bauern und Winzer, aber auch für die Gärtner galten diese und andere Bauernregeln (z.B. auch der Siebenschläfer-Tag) als Maßstab für ihre Tätigkeiten auf dem Felde und im Wingert. Die Bauernregel über die „Eisheiligen“ dürfte wohl im Mittelalter zu Zeiten der „kleinen Eiszeit“ aufgekommen sein, eine Phase die deutlich kälter war als die heutige.

Seit längerem nun macht sich auch bei uns in der Westpfalz der regionale Klimawandel mit steigenden Mittel-Temperaturen bemerkbar. Allgemein wird es wärmer, und die Kaltlufteinbrüche im Mai fallen statistisch gesehen zwar deutlich weniger signifikant und weniger gravierend für die Landwirtschaft aus als früher – wie zum Beispiel 1960 und 1980, als in Kaiserslautern Maifröste um drei Minusgrade gemessen wurden. Trotzdem kommt es immer wieder auch in den letzten Jahren Mitte Mai zu merklich kühleren Nachttemperaturen. Die Eisheiligen sind also nach wie vor eine meist eintretende Bauernregel, jedoch nicht mehr so stark ausgeprägt wie in den 70er- und 80er-Jahren.

Regenschauer und leichter Bodenfrost

Nun stellt sich ja vielen die Frage, welche Witterung sich denn zu den „Eisheiligen“ bei uns in der Westpfalz konkret einstellen wird.

Zu Beginn der Woche prognostiziert „Klima-Palatina“, bedingt durch Tiefdruckeinfluss am Montag, vielfach stark bewölktes Wetter mit Regenschauern. In der Nacht zu Dienstag kann dann sogar leichter Bodenfrost auftreten. In den Folgetagen wechseln sich dann Wolkenfelder und etwas Sonne ab. Die Höchsttemperaturen pendeln sich dabei lediglich um die 15 Grad-Marke Mitte nächster Woche ein. Eine erste Hitzewelle wie im Mai 2009 und im Mai 2017 ist derweil weit und breit nicht in Sicht und wird auch von den Mittelfrist-Wettermodellen bis auf weiteres nicht prognostiziert.

Klima im Wandel

April 2026: Mittel-Temperatur: 11,2 Grad, 11 Liter pro Quadratmeter, 248 Sonnenscheinstunden.

April 2025: Mittel-Temperatur: 11,1 Grad, 25 Liter pro Quadratmeter, 230 Sonnenscheinstunden.

April 2001: Mittel-Temperatur: 7,5 Grad, 89 Literpro Quadratmeter; 125 Sonnenscheinstunden.