Dort, wo die Schule ihren Platz hatte, plant die AWO Pfalz einen Gebäudekomplex für betreutes Wohnen. Der Abriss des Schulgebäudes läuft bereits.

„Schon seit Anfang der Woche sind die Abbrucharbeiten im Gange“, berichtet Ortsbürgermeister Dominic Jonas (CDU) auf Anfrage. Von dem Areal in der Hauptstraße 140 habe sich die Gemeinde allerdings schon im Jahr 2020 getrennt. Bereits eine Woche vor Beginn der Arbeiten sei der Ortschef über den geplanten Abriss informiert worden. In den Planungen stelle dieser den ersten Schritt dar. In einem zweiten werde der bei der Kreisverwaltung vorliegende Bauantrag umgesetzt – sobald die Genehmigung vorliege.

Geplant sei „Service-Wohnen“ für ältere und behinderte Menschen, teilt die AWO in Hochspeyer mit. Wer einziehe, werde Teil einer betreuten Hausgemeinschaft, „in der man sich auch umeinander kümmert und aktiv am sozialen Leben am Ort teilnimmt“. Diese Wohnform solle Sicherheit ebenso wie Selbstständigkeit bieten.

Neubau muss zur bestehenden Bebauung passen

Das in Teilen leerstehende, zusehends verfallende alte Schulhaus werde dafür abgerissen. Der Gemeinderat habe auch festgelegt, dass der Neubau sich gut in die bestehende Bebauung einfügen müsse. Die Wohnungen, so heißt es in der Mitteilung der AWO, sollen in zwei getrennten Baukörpern untergebracht werden, wodurch ein zu massiver Komplex vermieden werde. Dazwischen sei ein Verbindungselement konzipiert, in dem Gemeinschaftsräume lägen. Geplant seien zwei Obergeschosse und ein zurückgesetztes Staffelgeschoss.