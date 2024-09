Die evangelische Kirche in Dansenberg gibt es seit 130 Jahren. Zu diesem Anlass fanden im Laufe des Jahres bereits verschiedene Veranstaltungen statt. Am Wochenende feiert die Gemeinde an drei Tagen diesen Kirchengeburtstag.

Den Anfang macht am Freitagabend, 27. September, um 19.30 Uhr ein Konzert des Gitarristen und Sängers Jochen Günther, der neben bekannten Popsongs auch selbstkomponierte Stücke präsentieren wird. Für Samstag, 19 Uhr, lädt die Gemeinde zu einem Festakt ins protestantische Gemeindehaus ein, das hinter der Kirche liegt und am besten über die Hautzenbergstraße zu erreichen ist. Am Sonntag ab 14 Uhr finden die Feierlichkeiten mit dem diesjährigen Gemeindefest ihren Abschluss.

Gedenkstein erinnert an Tragödie

Hinter alldem steckt eine lange Geschichte – Dansenberg und der Protestantismus: eine Verbindung, die beinahe 400 Jahre zurück reicht. Nachdem bereits in der Alt- und Jungsteinzeit sowie in der Antike auch Kelten den Dansenberg besiedelt hatten, fand der Berg südlich von Kaiserslautern viele Jahrhunderte lang keine Erwähnung mehr in den Geschichtsbüchern. Das änderte sich in den Wirren des 30-Jährigen Krieges, als protestantische Hugenotten vor der religiösen Verfolgung aus dem lothringischen Lixheim nach Dansenberg flüchteten und dort eine Siedlung gründeten. Vier Jahre später wurde die Siedlung von kroatischen Söldnern zerstört und die Zivilisten ermordet. An diese Tragödie erinnert ein Gedenkstein an der „Jammerhalde“ am Nordhang des Dansenberger Waldes. Dort hatten sich die Siedler versteckt, bevor sie entdeckt und niedergemetzelt wurden. Rund 350 Jahre später wurde die evangelische Kirche gebaut und am 21. Oktober 1894 eingeweiht. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz.