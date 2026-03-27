Sarah Grüns Debüt-Roman „Dancing In Between“ ist eine Geschichte übers Erwachsenwerden. Wie die 16-Jährige einen Verlag fand und was ihr nächstes Projekt ist.

„,Nur diese einzige Frage brachte mich so aus der Fassung, dass ich den nächsten Tanzschritt vermasselte’, berichtet Azra von der Situation, als sie sich mit Ben zum langsamen Walzer auf dem Parkett drehte. Ein Gefühl der Wärme steigt in ihr auf, wenn sie in seine glasklaren blauen Augen schaut.“ Es ist eine Szene aus dem Roman „Dancing In Between“ von Sarah Grün aus Enkenbach-Alsenborn. Ihr Erstlingswerk, durch das sich Tanzunterricht wie ein Roter Faden zieht, ist gerade erschienen. Die Thalia-Buchhandlung in Kaiserslautern hat es schon ins Sortiment aufgenommen. „Ich war in der Tanzschule, und so entstand die Grundidee zu meiner Geschichte“, sagt die junge Autorin, die Ende Februar 16 Jahre alt geworden ist.

Etwas Autobiografisches habe ihr Debüt aber nicht. Die Protagonistin Azra, die darin zu sich selbst finde, habe nichts mit ihrer Person zu tun. Oder vielleicht doch? Entstanden ist in mehr als einem Jahr Schreibarbeit eine typische Coming-of-Age-Story, bei der die innere Entwicklung von Jugendlichen im Fokus steht: Pubertät, Identitätssuche, erste Liebe und die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Mit Ben erlebt Azra ein Auf und Ab der Emotionen, ein Hin und Her zwischen Hoffen und Bangen, zwischen Nähe und Distanz.

Texte zunächst handschriftlich notiert

Zu Papier gebracht hat Sarah Grün ihre Gedanken und Gefühle als 13- und 14-Jährige. „Ich bin im Kopf immer irgendwie bei meinen Geschichten“, sagt sie. Im Alltag notiere sie ihre Ideen im Handy oder auf einem Zettel, bis sie wieder Zeit habe fürs Schriftstellerdasein. Apropos Zettel: Die Schülerin tippt den Text nicht in den Laptop, sondern nutzt ganz klassisch einen Kuli und überträgt das Manuskript erst dann in den Computer. „Mit der Hand auf dem Papier bin ich näher dran an der Erzählung“, urteilt die Katzenliebhaberin, die gern joggt und Formel 1 schaut. Mit ihrem Debüt möchte sie Teenagern zeigen, wie wichtig es ist, sich selbst zu finden, und dass das Zulassen von Emotionen kein Zeichen von Schwäche ist.

Die Klassenkameraden am Lauterer Albert-Schweitzer-Gymnasium hätten von ihrem Hobby gewusst. Die Mitschüler an der Berufsbildenden Schule (BBS) II Wirtschaft und Soziales, die sie jetzt besucht, seien nicht eingeweiht gewesen, sagt die 16-Jährige, deren Lieblingsfach Mathe ist. Deutschunterricht habe wenig mit kreativem Schreiben zu tun, befindet sie. Ihre beste Freundin, die sie bei ihrem Projekt stets unterstützte, hat das erste Exemplar geschenkt bekommen, ein 223 Seiten starkes Taschenbuch.

Beharrlichkeit zahlt sich aus

Mit gerade mal 15 Jahren hatte sich Sarah Grün getraut, ihre Liebesgeschichte in der Hoffnung auf Veröffentlichung wegzuschicken. War es denn so einfach, einen Verlag zu finden? Die großen Häuser hätten eher ablehnend reagiert, berichtet Sarahs Vater Michael Grün. Mehr Glück hatten der Fondsberater und seine Tochter bei der Leipziger Buchmesse: Dort trafen sie auf Novum, ein Unternehmen mit vier Standorten im deutschsprachigen Raum, das sich darauf spezialisiert hat, Geschichten von Neuautoren herauszugeben.

Dabei werden diese auch gefördert, werden auf dem Weg zum erfolgreichen Schriftsteller professionell beraten und begleitet. „Die haben auch Lektoren“, sagt die Jungautorin, und ihr Vater erzählt, dass das Gegenlesen und Überarbeiten mit ständigen Rückmeldungen allein schon rund ein halbes Jahr in Anspruch genommen habe. Auf Illustrationen hat Sarah Grün verzichtet, „weil ich die Vorstellungen der Leser nicht beeinflussen will“. Die Idee zum Cover, auf dem Kronleuchter und eine Discokugel im Schummerlicht abgebildet sind, stamme von ihr, erklärt die Elftklässlerin, die schon ihren nächsten Roman verfasst. „Die Fantasy-Story wird im Wechsel aus der Perspektive der beiden Hauptfiguren erzählt“, verrät sie. Ihr erstes Werk wurde laut Michael Grün kürzlich auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt.

Lesezeichen

„Dancing In Between“, 223 Seiten, Novum Verlag, ISBN 978-3-7116-1325-7.