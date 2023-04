Rezept Dampfnudeln

500 Gramm Mehl (circa 60 Cent), ein halber Würfel Hefe (circa zehn Cent) und einen Esslöffel Zucker verrühren. Dann einen Esslöffel Öl, zwei Teelöffel Salz und 300 Milliliter Milch (circa 40 Cent) dazu geben, alles gut kneten und mit einem feuchtwarmen Geschirrtuch abdecken. Den Teig an einen warmen Ort stellen und etwa 30 Minuten gehen lassen. Zwölf handtellergroße Kugeln daraus formen und abgedeckt weitere 30 Minuten gehen lassen. Für den Sud zwei Esslöffel Öl, einen Teelöffel Salz – bei süßen Dampfnudeln einen Esslöffel Zucker – und 200 Milliliter Wasser in die Pfanne geben. Wenn der Sud kocht, so viele Teiglinge hineingeben, dass sie nicht aneinanderstoßen und abdecken. Dann die Temperatur herunterdrehen. Wenn der Sud aufgebraucht ist, was nach circa 20 Minuten am Brutzeln zu hören ist, den Deckel abnehmen, ohne dass Wasser auf die Dampfnudeln tropft. Mit einem Pfannenwender die Hefeklöße vorsichtig herausheben, sodass die goldbraune Kruste unversehrt bleibt. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,50 Euro.

Rezept Vanillesoße