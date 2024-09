Nicht nur am herrlichen Rheine, wie es aus den Lautsprecherboxen des Alleinunterhalters Matthias Divivier erklang, ist der Himmel kornblumenblau – er war es auch am Samstag in Steinwenden, als der Förderkreis Heimatmuseum der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach zu seinem traditionellen Dampfnudelfest eingeladen hatte. Dieses wird seit 1983 veranstaltet und erfreut sich nach wie vor weit über die Ortsgrenzen hinaus größter Beliebtheit. So war es auch nicht verwunderlich, dass es bei diesem Bilderbuchwetter viele Gäste auf den idyllischen Platz am Steinwendener Römerturm gezogen hat.

Besonders begehrt waren natürlich wieder „Matzes Dampfnudeln“, aber auch die vielen anderen Köstlichkeiten fanden zahlreiche Abnehmer. Schließlich standen neben der obligatorischen Mehlspeise mit Vanille- oder Weinsoße erneut „Grumbeersupp“, Brote mit Hausmacher Wurst oder weißem Käse sowie eine große Auswahl an Torten und Kuchen auf der Speisekarte. Hausgemachte Marmeladen sowie allerlei Literatur bei einem Bücherbasar boten zudem die Möglichkeit, noch ein Mitbringsel als kleine Erinnerung an ein gelungenes Fest zu erwerben.