Die Heizung in der Hauptstuhler Kita war in die Jahre gekommen und fiel dauernd aus. Der Ortschef hat in einer Eilentscheidung eine neue einbauen lassen.

Neue Heizung für die Kindertagesstätte in Hauptstuhl: In der jüngsten Gemeinderatssitzung hat Ortsbürgermeister Nader Samadi Tehrani über die Installation einer neuen Heizungsanlage in der Kita informiert. Der Austausch war notwendig geworden, da die alte Anlage wiederholt defekt war und Reparaturen keine langfristige Lösung boten.

Tehrani erklärte, dass die Heizung in der Vergangenheit häufig ausfiel, wodurch die Räumlichkeiten über Nacht auskühlten und der tägliche Betrieb gefährdet war. Eine Fachfirma hatte mehrfach versucht, das Problem zu beheben, einzelne Bauteile wurden ausgetauscht. Dennoch trat der Defekt erneut auf.

Keine Garantie bei neuem Wärmetauscher

Schließlich wurde festgestellt, dass der Wärmetauscher defekt war. Der Ersatz dieses Bauteils hätte Kosten in Höhe von knapp 3000 Euro verursacht, zuzüglich des Einbaus. Jedoch hätte keine Garantie gegeben werden können, dass die Anlage danach dauerhaft funktioniert hätte.

Vor diesem Hintergrund wurde geprüft, was eine komplett neue Heizungsanlage kosten würde. Inklusive Einbau lag man da bei 8200 Euro. Weil die nächste Gemeinderatssitzung noch in weiter Ferne war, hat Samadi Tehrani eine Eilentscheidung getroffen und den Austausch der Heizung beauftragt. Er begründete das Vorgehen mit einer unmittelbaren Dringlichkeit der Angelegenheit.