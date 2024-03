Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im September wird das Unternehmen MKT im Gewerbe- und Industriegebiet „Auf dem Immel II“ einen Erweiterungsbau beziehen. Damit kommen zu den bisherigen 13.000 Quadratmetern Produktions-, Lager- und Büroflächen weitere 15.000 hinzu. Ein Blick hinter die Kulissen des Spezialdübelherstellers.

In der aktuellen Produktionshalle des Unternehmens MKT (Metall-Kunststoff-Technik GmbH & Co. KG) hängt leichter Ölgeruch in der Luft. Von einem meterlangen Maschinenaufbau her