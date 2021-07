Gemütlich beisammen sein, lecker essen und trinken, Spaß und Freude haben, was will der Pfälzer mehr? Nun, all das bietet auch das inzwischen gar nicht mehr so unbekannte Dîner en blanc, ein Treffen auf Zuruf und in Weiß. Am 21. August soll in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wieder in blütenreinem Weiß getafelt werden.

Dîner en blanc ist ein Zusammenkommen ganz in Weiß, das irgendwo im Freien mit Freunden, Familien und mit Fremden stattfindet. Entstanden ist es 1988 in Paris. Von dort ist es in viele Metropole und Großstädte geschwappt – und irgendwann auch auf dem Lande angekommen. In der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg wird derzeit noch im Verborgenen – nun schon zum fünften Mal – eine passende Freilandkulisse für das weiße Spektakel gesichtet. Ein schöner Ort ist laut dem Organisator, Garçon genannt, schon gefunden.

„Auch in diesem Jahr gibt es das Gourmetpicknick ganz in Weiß unter freiem Himmel in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg. Am 21. August soll das Spektakel stattfinden. Der Ort ist hierbei noch „top secret“ und wird erst am letzten Tag vor der kulinarischen Zusammenkunft preisgegeben“, verkündet, wie gehabt, ein geheimnisvoller Garçon.

Einweggeschirr geht gar nicht

Kein Geheimnis ist, dass alle Teilnehmer ihre Tische und Stühle – vorzugsweise mit weißem Stoff bedeckt – samt Tischdeko selbst mitbringen. Das Essen und die Getränke sollen daheim eingepackt werden, um dann vor Ort auch etwas auspacken zu können. Einweggeschirr geht gar nicht. Auch das ist nichts Neues. „Die Örtlichkeit wird so verlassen, wie sie angetroffen wurde. Offenes Feuer, Grillstellen oder Musikboxen sind nicht erlaubt“, weist Garçon noch einmal auf wichtige Eckpunkte hin, zu denen auch gehört, dass die Teilnahme kostenlos ist, es sich um keine kommerzielle Veranstaltung handelt und dass sie bei jedem Wetter stattfindet. Bei Regen wird einfach im Saal diniert. Alles wie gehabt also.

Neu ist die Unsicherheit, ob nicht kurzfristig wegen Corona alles abgeblasen werden muss und das Dîner en blanc in diesem Jahr ausfällt. Noch wird aber geplant. Nur: Wo soll es denn hingehen mit all den weißen Sachen? Wer am 21. August von 18 bis 21 Uhr dabei sein will, der muss sich zuvor per E-Mail an garcon-dinner@web.de anmelden. Am 20. August wird Garçon antworten und den genauen Ort bekannt geben.