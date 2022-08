Zum diesjährigen Dîner en blanc – französisch für: Abendessen in Weiß – trafen sich am Samstag etwa 20 Teilnehmer. Ab 18 Uhr versammelten sie sich unter dem Kastanienbaum vor der katholischen Kirche Mariä Himmelfahrt.

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, Harald Westrich, und seine Frau Sabine hatten sich mit langjährigen Freunden aus Schul- und Tanzstundenzeit verabredet. „Viele Teilnehmer haben sich wegen Corona, Familienfeiern oder Urlaub entschuldigt“, erklärte Westrich in seiner Begrüßung die geringe Anzahl der Besucher. Im Jahr zuvor – auf dem Kirchplatz vor der Otterberger Abteikirche – hatten sich rund 60 Menschen zum stilvollen Dinieren in Weiß eingefunden.

Den Schwestern Sonja Bauer aus Langmeil bei Winnweiler und Karin Dillig aus Kaiserslautern hatte es in Otterberg so gut gefallen, dass sie dieses Mal in Otterbach wieder dabei sein wollten. „Es ist so gemütlich und das Wetter so schön“, schwärmte auch die Otterbacherin Gabi Kalepky. Selbstgebackenes Brot und leckere Cremes zur Vorspeise wirkten appetitanregend. Auf dem Tisch von Susanne und Markus Litty aus Otterbach luden Zwiebeldip, Gurken, Kohlrabi sowie – passend zum französischen Ambiente – eine Quiche Lorraine zum Schlemmen ein. Gemeinsam mit ihrer Freundin Claudia Sander aus Kaiserslautern genossen sie den Abend. „Es hat uns vor drei Jahren in Katzweiler bereits so gut gefallen. Wir lernen viele nette Leute dabei kennen.“