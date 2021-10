In der Sauna- und Wellnessanlage Cubo gilt ab Samstag, 9. Oktober, die 2Gplus-Regelung. Damit können Geimpfte, Genesene und zusätzlich eine bestimmte Anzahl an getesteten Personen die Einrichtung besuchen. Gleichzeitig fallen einige Beschränkungen weg, wie Bürgermeister Peter Degenhardt mitteilt.

„Die Cubo-Sauna- und Wellnessanlage in Landstuhl wird zum 9. Oktober ihre bisherigen Kapazitätsbeschränkungen und auch das seit 1. September geltende Zwei-Schicht-System aufheben. Dann können wieder bis zu 200 Gäste gleichzeitig ein Tagesticket erwerben“, konkretisiert der Chef der Verbandsgemeinde Landstuhl die Lockerungen. Der zuständige Ausschuss des Verbandsgemeinderates habe sich einstimmig für die Umstellung von der 3G auf die 2Gplus-Regelung – die die Lockerungen ermögliche – entschieden.

Maximal 25 nicht Geimpfte oder Genese

Nach der neuen Regel dürfen sich „maximal 25 nicht geimpfte oder genesene Personen gleichzeitig in der Anlage aufhalten. Sollte der Landkreis in Warnstufe 2 fallen, dann reduziert sich diese Zahl auf zehn, rutscht der Landkreis in Warnstufe 3, dann reduziert sich diese Zahl weiter auf fünf“, erläutert Degenhardt. Der Status – geimpft, genesen oder getestet – werde bei der nach wie vor nötigen Reservierung der Eintrittskarten über die Internetseite der Verbandsgemeinde www.landstuhl.de abgefragt. Bei 25 Kartenreservierungen für die Gruppe der Getesteten, können Menschen aus dieser Gruppe keine Reservierung mehr vornehmen.

Impf-, Genesenen- oder Testnachweise werden nach wie vor beim Eintritt in Verbindung mit einem gültigen Personaldokument geprüft.

Der reduzierte Eintrittspreis von 20 Euro gilt weiterhin. Sobald die Panorama-Sauna – aktuell ist diese wegen eines Wasserschadens noch geschlossen – den Betrieb wieder aufnimmt, werden die üblichen 22 Euro für eine Tageskarte verlangt.