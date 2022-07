Ende des vergangenen Jahres startete der junge Tubist Frederick Punstein aus Schneckenhausen ein Crowdfunding. Ziel waren 10.000 Euro für eine eigene Tuba.

Um es kurz zu machen: Das Geld kam zusammen. Die Tuba hat wegen Lieferschwierigkeiten zwar drei Monate auf sich warten lassen, aber sie ist da. Der 18-jährige Musiker ist überglücklich über seinen neuen Schatz. „Sehr, sehr tolles Instrument“, sagt Frederick Punstein. Sein Glück, dass es geklappt hat, vor allem aber, dass ihn so viele Menschen unterstützt haben, kann er kaum fassen. „Ich habe auch schon erste zugesagte Unterrichtsstunden erteilt und erste Treffen zum Kochen gab es auch bereits“, berichtet der junge Musiker, der diese doch eher ungewöhnliche Nähe zu seinen Fans genießt. Die Unterrichtsstunden und von ihm bekocht zu werden, waren Zusagen für gespendete Summen – und für den Musiker und Hobbykoch eine Möglichkeit, sich von Herzen zu bedanken.

Dankeschön-Konzert im Juli

Das angekündigte Dankeschön-Konzert wird laut Punstein am 23. Juli im Theodor-Zink Museum stattfinden. „Meine Unterstützer informiere ich rechtzeitig. Für sie ist es wie versprochen frei, aber es können auch Karten für das Konzert gekauft werden“, so Punstein.

Derweil rennt dem Walldorf-Schüler die Zeit mit allerlei Verpflichtungen geradezu davon. Eine Aufführung in der Schule steht an, einige kleinere Gigs kommen auf ihn zu, in den Ferien wird er wieder auf Tour sein. „Es wird also nicht langweilig, aber das ist ja gut so“, meint Punstein. Für ihn wird das Dankeschön-Konzert bei all seinen größeren und kleineren Auftritten etwas ganz Besonderes werden, wie er sagt.