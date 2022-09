Das Crossover Orchester Westpfalz steht in den Startlöchern. Fleißig hat die Otterbacher Truppe geprobt, um dem Publikum am Samstag im Volkspark in Kaiserslautern ein tolles Konzerterlebnis zu bescheren.

Freitag, 19.30 Uhr: Die Instrumente werden gestimmt. „The rose“ von Bette Midler erklingt. Mitten im Song ist die Stimme der Solistin Ramona Dworak plötzlich nicht mehr zu hören. „Der Achim hat’s weggemacht“, sagt Dworak und schaut lächelnd Richtung Tontechnik. Achim Scherer, selbst Schlagzeuger und vornehmlich an den Pauken im Crossover-Ensemble tätig, kümmert sich bei den Proben um die Technik, wie das Einstellen der Mikrofone und Monitore. Beim zweiten Anlauf stimmen der Einsatz und das Timing zwischen Sängerin und Orchester nicht ganz überein. „Achtet aufs Tempo. Da ist ein Ritardando“, sagt der Dirigent. Das zweite Stück klappt auf Anhieb.

Mit viel Spaß bei der Sache

Das rund 40-köpfige Orchester ist konzentriert bei der Sache, ebenso die Sänger. Alle haben Spaß. Dass die Proben anspruchsvoll und effektiv ablaufen, es trotzdem nicht an der Lockerheit fehlt, dazu tragen die beiden Dirigenten mit ihrer Art bei. Jochen Messer (56) und Frank Zeihsel (53) kennen sich gut, waren sie doch vorher als Musiker schon jahrelang im Musikverein Otterbach tätig. Der eine an der Klarinette, der andere an der Posaune. Sie teilen sich das Dirigat, wechseln sich je nach Stück ab. Nebst den Blasinstrumenten wie Saxofon, Posaune, Klarinette und Trompete gilt es auch, Schlagzeug, Percussions, Klavier und Gitarre harmonisch hinzuzuführen – das Klassische mit dem Modernen verbinden.

Zeihsel gibt immer wieder Handzeichen, wenn mit manchen Musikern die Spielfreude durchgeht: „Da müsst ihr gucken. Da könnt ihr nicht einfach euer Tempo machen. Hier ist eine kurze Unterbrechung, aber nur zum Luftholen, nicht um einen trinken zu gehen“, lauten seine oft witzigen Kommentare. Ramona Dworak trägt mit einer Anekdote ebenfalls zur Belustigung bei: „Eigentlich wollte ich Schlagzeugerin werden. Da sagte meine Mama, dass das viel zu laut sei. Dann habe ich halt angefangen, zu singen und sie sagte: ,Du hättest besser Schlagzeug gespielt’.“

Bekannt aus „The Voice Kids“

Dass in der 39-Jährigen eine derartige „Röhre“ steckt, hat nicht nur ihre Mutter überrascht. Als sie „Proud Mary“ in der Tina-Turner-Version singt, kann sie locker mit dem kraftvollen Orchester mithalten. Jürgen Walzer als weiterer Solist ist nicht nur durch „Dispyria“ bekannt für seine Rockstimme. Er freut sich, dass er in diesem Projekt nicht nur Leadgitarre spielen, sondern auch mal dem Leadgesang frönen darf. Für ihn steht der Spaß an erster Stelle. „Noten behindern mich. Wichtig ist, mit Überzeugung zu singen.“ Im Kontrast dazu stehen die beiden anderen Solisten. Der 13-jährige Ben Clemenz – bekannt aus „The Voice Kids“ – und der aus Argentinien stammende Tenor Ale Martin bedienen andere Geschmäcker. Abwechslung ist also angesagt. Ein sechsköpfiger Backgroundchor unterstützt partiell.

Für Jochen Messer macht dieses genreübergreifende Musizieren verschiedener Ensembles unter dem Dach des Musikvereins Otterbach (MVO) das Besondere an „Crossover“ aus. „Ziel ist die Freude an der Musik, der Gemeinschaft und an wunderschönen Emotionen“, schwärmt er. Seit April wird wöchentlich im katholischen Pfarrheim in Siegelbach geprobt, nachdem das in Otterbach nicht mehr möglich war. Das Orchester freut sich nun auf den Auftritt im Volkspark – vom jüngsten, 16-jährigen Mitglied bis hin zum mit 81 Jahren ältesten. 600 bestuhlte Plätze, Getränke und Snacks stehen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.

Info

Open Air am Samstag, 10. September, 19.30 Uhr, im Volkspark Kaiserslautern mit KL Proms – Laut(r)er Stimmen, Crossover Orchester Westpfalz mit Gästen.