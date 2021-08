Von Montag, 26. Oktober, bis einschließlich Montag, 9. November, ist das Corona-Testzentrum in Schwedelbach geschlossen. In dieser Zeit können sich Kreisbürger in der neuen Station im Lauterer Warmfreibad testen lassen: Diese nimmt am Montag ihren Betrieb auf und ist werktags (außer Samstag) jeweils von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Das Schwedelbacher Testzentrum, das seit der Schließung von Erfenbach in den vergangenen Monaten tausende von Abstrichen genommen hat, wird winterfest gemacht: Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage berichtet, werden Rollos an den Toren zur Drive-in-Station befestigt, um die Testmannschaft vor Wind und Regen zu schützen. Infrarotlampen sollen die Tester im Zelt wärmen, denn in den Gummihandschuhen würden die Hände sehr schnell kalt und dies mache den Abstrich schwierig. Zudem soll das Zelt gegen Stürme gesichert und der Boden mit Gummimatten ausgelegt werden, damit die Helfer sich bei Frost leichter bewegen können. An der Zufahrt werde ein kleiner Container aufgestellt: Dort erfolge künftig die Registrierung, so dass kein Mitarbeiter mehr vom Auto zum Verwaltungscontainer bei Wind und Wetter laufen muss; die Registrierung werde digital übertragen. Die Zufahrt erhält Lampen für eine bessere Beleuchtung. Auch der bereits bestehende Verwaltungscontainer soll vor dem Winter gegen die kalte Witterung geschützt werden. „Für diese ganzen Arbeiten brauchen wir die zwei Wochen, zumal es nach der Zeitumstellung in der Nacht auf Sonntag abends sehr viel früher dunkel wird und nicht so lange gearbeitet werden kann“, erläutert Kreissprecherin Georgia Matt-Haen. Am Dienstag, 10. November, geht das Schwedelbacher Testzentrum wieder in Betrieb und ist dann immer dienstags und donnerstags von 16 bis 19 Uhr geöffnet.