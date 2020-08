Das Corona-Testzentrum in Schwedelbach weitet seine Öffnungszeiten aus, um für Entlastung zu sorgen: Ab 31. August, werden dort von Montag bis Freitag, jeweils von 16 bis 19 Uhr, Abstriche genommen. Das teilte die Kreisverwaltung am Donnerstag mit. Nötig sei dies schon wegen der vielen Reiserückkehrer und der Kontaktpersonennachverfolgung. Die Tests hätten sich häufig bis zu zwei Stunden über die reguläre Öffnungszeit hinausgezogen – montags, mittwochs und freitags konnte zuletzt im Testzentrum vorgefahren werden, das in einem Neubaugebiet am Ortsrand von Schwedelbach liegt. Am Mittwoch wurden beispielsweise 156 Tests gemacht. „Das ist für unsere Mitarbeiter und freiwilligen Helfer vor Ort nicht mehr zumutbar und stellt für die zum Test anstehenden Personen, vor allem aber auch für die Anwohner in nächster Nähe eine große Belastung dar“, meinen nun Landrat Ralf Leßmeister und die Erste Kreisbeigeordnete Gudrun Heß-Schmidt. Auch die Stadt Kaiserslautern schickt Unterstützung. In der jüngsten Kreistagssitzung am Montag hatte Peter Schmidt, Leiter des Corona-Krisenstabs, noch personelle Hilfe von der Stadt gefordert, deren Testzentrum vor Wochen geschlossen worden ist. Kreisvorstand und Stadtspitze haben sich miteinander abgestimmt, ab nächster Woche sollen jeweils zwei Kaiserslauterer Ordnungsamtskräfte den Ablauf in Schwedelbach unterstützen. Vier Verwaltungsmitarbeiter der Stadt werden zudem als zusätzliche Kräfte im Gesundheitsamt eingesetzt.